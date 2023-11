Sonsoles Ónega se mete en un jardín con esta pregunta a Chenoa y tiene que disculparse

Este viernes se celebran Los 40 Music Awards Santander, los célebres premios que celebra cada año la radio de Prisa. Y por ello, el programa de Sonsoles Ónega se desplazaba hasta la alfombra roja en la que se encontraba el reportero Carlos García López, que entrevistaba en directo a Chenoa.

La conexión con Chenoa se producía en la recta final de ‘Y ahora Sonsoles’ y el reportero no dudaba en preguntarle por sus próximos proyectos. «Por cierto os veo todas las tardes, ¿me habéis dado los últimos 20 minutos del programa Sonsoles en serio?«, le decía la cantante a la presentadora a modo de pulla.

«Es que tenemos muchísima plancha. Aún tengo que hablar de un montón de cosas, pero es un placer tenerte siempre», le replicaba Sonsoles Ónega a la cantante. Durante la conexión, la presentadora de Antena 3 quiso preguntarle a Chenoa por Laura Escanes después de que la influencer se disfrazara con un chándal gris en Halloween tras su ruptura con Álvaro de Luna.

«Yo hace 20 años marqué un hito. Es un disfraz maravilloso. Me parece estupendo sacarle un poco de hierro al asunto», respondía Chenoa, que además recordaba que ella aprovechó todo lo que se lio con el chándal para sacar una línea de ropa bajo el nombre de «Yo en chándal no salgo más». Pese a ello, la presentadora de ‘OT 2023’ les contaba que quemó ese chándal para no volverlo a ver más.

En ese momento, Sonsoles le contaba a Chenoa que justo había aparecido una imagen de ella, de David Bisbal y de Aitana pues los tres estaban invitados a los premios de Los 40. Y sobre un posible encuentro con su ex, Chenoa le daba toda naturalidad. «Son premios de música, los dos hacemos música. Es normal que haya un reencuentro, aunque será más cordial de lo que se monta fuera. Eso ya es incontrolable y yo desisto. Para mí es una relación natural. Han pasado 20 años y hace mucho tiempo que esta historia en mi casa no está, pero es normal que vosotros tengáis una pequeña telenovela, la cual no pienso tocar», les advertía ella.

Sonsoles Ónega, a Chenoa: «No tenía que haber preguntado esta gilipollez»

«Haces muy bien, somos unos pesados», reconocía entonces Sonsoles Ónega. Pero lejos de predicar con el ejemplo, la presentadora le preguntaba a la cantante si había visto el documental de Bisbal. «No, no lo he visto porque estoy trabajando muchísimo. Si hago un programa de radio, saco un single y presento un programa, no me da mucho tiempo a ver documentales, la verdad», respondía Chenoa poniéndose algo más seria.

«Veis como no tenía que preguntarle esta gilipollez», soltaba Sonsoles Ónega a sus compañeros tras escuchar la respuesta de la cantante. «Agradezco muchísimo que me atendáis con tanto cariño. Sé que es complicado que no os conteste a lo que vosotros tenéis como una historia. Pero os respeto mucho y espero que siempre os sintáis bien atendidos, aunque no os conteste«, le decía por su parte Chenoa.

Al ver la reacción de Chenoa, Sonsoles Ónega le agradecía su «generosidad» y le prometía que en el futuro no le volvería a preguntar por Bisbal. «Se puede hablar de lo que queráis, sin ningún tipo de problema. Yo jamás preguntaría sobre qué me vais a preguntar. Esto es un diálogo natural, con cariño a mi pasado, presente y futuro», terminaba diciendo Chenoa antes de zanjar la conexión.