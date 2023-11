Orestes confirma abiertamente si va a volver a ‘Pasapalabra’ y no deja lugar a la duda

Orestes Barbero se quedó a las puertas del gran bote de ‘Pasapalabra’. Pero ahora el concursante se ha convertido en el fichaje estelar de ‘El cazador’ de TVE para ocupar el hueco de otro célebre participante del concurso del Rosco, David Leo.

El joven burgalés tiene muy claro en qué tipo de concursos quiere participar. Sobre ello se moja en una reciente entrevista en El País y deja muy claro si le volveremos a ver en ‘Pasapalabra’ bien como invitado o bien como concursante.

Orestes Barbero duró 360 programas en el concurso y se convirtió en uno de los participantes más queridos. «Se convierte en una rutina. Todo el mundo te habla de eso, y la gente tiene una visión parcial en la que solo existe eso de ti», explicó el actual ‘cazador’ recordando su paso por el programa. Además, asegura que el formato de La 1 es mucho más sencillo que el presentado por Roberto Leal en Antena 3.

«En el Pasa preguntan cosas para asegurarse de que el bote no caiga todos los días, cosas que ni siquiera son difíciles, son directamente absurdas», confiesa sin reparos Orestes. Asegura que las preguntas de ‘Pasapalabra’ distan mucho en dificultad con respecto a las de ‘El Cazador’. «Todas son preguntas de conocimiento, todas acaban siendo más o menos asequibles», apunta el joven.

La posible vuelta de Orestes a ‘Pasapalabra’

Rafa Castaño y Orestes Barbero en ‘Pasapalabra’

Cuando la entrevistadora le pregunta por una posible vuelta al concurso de Antena 3, Orestes Barbero es muy claro. «No me lo planteo. Estoy tan bien aquí, que al final me tengo que centrar en esto«, respondió de forma tajante el antiguo concursante del concurso de Telecinco y Antena 3. Asegura que ‘El Cazador’ es «una oportunidad de oro» y más «compaginable con otras dedicaciones» que ‘Pasapalabra’.

No obstante, aunque parece descartar volver al concurso que le vio nacer no termina de cerrarle las puertas. «No sé si decir clausurada porque nunca digas de este agua no beberé ni este cura no es mi padre», rectifica el finalista del programa. Sin embargo, asegura que no planea anteponer el concurso del rosco al que se encuentra ahora mismo. «Pero vamos, postergada hasta que en El Cazador lo puedan disponer, sí», sentenció Barbero, que forma equipo con otros super campeones de ‘Pasapalabra’ como Paz Herrera y Lilit Manukyan o de ‘Saber y ganar’ y de ‘¡Boom!’ como Ruth de Andrés y Erundino Alonso.

Sobre su preparación para participar en el programa de La 1, asegura que hay que prestar atención a otro tipo de aptitudes. «Hace falta ver programas para desarrollar intuición en preguntas que no son tanto de contenido o de concepto como de intuición», aseguró Orestes.