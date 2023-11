Lluvia de aplausos a ‘Cuéntame’ por su capítulo de Miguel Ángel Blanco: «Pelos de punta»

Cada vez queda menos para que el viaje hacia el final de ‘Cuéntame’ llegue a su meta. Tan solo quedan tres capítulos para decir adiós a la serie de nuestras vidas. Y quien lo dude que se ponga el episodio de este miércoles. «María, la rebeldía» ha estado dedicado a la benjamina de los Alcántara. Pero también ha estado marcado por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, un acontecimiento que consiguió unir a España y que cambió la historia de nuestro país.

En este episodio hemos asistido a las dudas de María con su profesión. Tras su primera guardia en el hospital, la Alcántara más joven interpretada por Carmen Climent, asiste a su primera operación. Una mujer ha tenido un accidente de moto y se debate entre la vida y la muerte. Mientras Jorge la opera con ayuda de María, ella sufre un bloqueo en pleno quirófano. La mujer termina muriendo y María se siente culpable hasta el punto de que quiere tirar la toalla con su profesión.

La gran lección de Herminia a María

Pero una vez más y como ya vimos en el episodio dedicado a Inés, Herminia, la abuela de ‘Cuéntame’ y la abuela de todos le vuelve a dar una lección a su nieta. Un consejo del que todos deberíamos aprender. «María los médicos sois humanos, podéis cometer errores. A lo largo de tu carrera vas a ver a mucha gente morirse, incluida yo», le suelta la abuela mientras su nieta reacciona diciendo que ella no se va a morir. «Claro que me voy a morir y tú no vas a poder evitarlo. A mí ya me queda muy poquito pero tú vas a salvar muchas vidas», asegura Herminia.

«Abuela, no me gusta que hables de la muerte», le pide María. «Pues te aguantas porque la muerte es parte de la vida, tienes que asimilarlo, te tienes ya que dar cuenta. No darle vueltas y vueltas a la cabeza, ¡déjate de tonterías! Yo creo que ya tienes que madurar de una puñetera vez», suelta Herminia muy cabreada. «¿Pero por qué me echas la bronca?», le pregunta su nieta a lo que Herminia no se contiene con su respuesta. «Porque estoy harta de que los nietos no nos den más que disgustos y sofocones. A tus hermanos mayores se lo dejo a tus padres, pero tú y yo siempre nos hemos entendido. No has hecho nada malo. Tú eres médica y punto», sentencia Herminia.

¡Palabra de Herminia! ✨ ya ha dicho que alguien debía dejarle las cosas claras.#CuéntameMaría

https://t.co/mf7qjlZkP0

En este cuarto capítulo de la temporada 23 de ‘Cuéntame‘ hemos visto también como Inés se arrepiente ahora de no haberle pedido la herencia en vida a sus padres cuando estos quisieron dársela. A su jefa le han despedido del Centro Dramático Nacional y ya no puede contar con el Ministerio para sacar adelante su obra. Así, la hermana mayor decide pedirle a su madre que le de parte de su herencia y le solicita en torno a unos 7-8 millones de euros. Sin embargo, a Merche no le parece buena idea prestar tanto dinero para una simple obra de teatro. Algo que hace que todo vuelva a estallar por los aires. Hasta el punto de que la abuela Herminia termine diciendo que ya no reconoce a su familia y a sus nietos y que quiere dejar de ser una Alcántara.

Inés quiere la herencia pero Merche no lo tiene claro: la obra de teatro no lo parece un buen plan 🔥#CuéntameMaría

https://t.co/mf7qjlZkP0

El homenaje de ‘Cuéntame’ a Miguel Ángel Blanco

Pero si por algo ha destacado este episodio de ‘Cuéntame cómo pasó’ ha sido por hacernos revivir uno de los acontecimientos más demoledores de la historia de España. Fueron48 horas de angustia las que tuvieron en vilo a todos los españoles pendientes de si ETA liberaría a Miguel Ángel Blanco o si en cambio lo asesinaría como habían advertido pidiendo el acercamiento de todos los presos a las cárceles del País Vasco.

Una cuenta atrás que nos ha vuelto a tener en vilo a todos los espectadores al volver a recordar el momento en el que TVE informó por primera vez del secuestro del diputado del PP en Ermua, cómo se organizaron manifestaciones masivas en todas las ciudades y sobre todo la noche de vigilia que congregó a miles de personas en las plazas.

También San Genaro se vuelca con la noticia. El primero en hacerlo es Antonio que cuelga carteles mientras Merche se encarga de hacer los lazos azules en señal de repulsa hacia la banda terrorista. Mientras, Toni como periodista tiene que cubrir todo este brutal acontecimiento en su recién inaugurado periódico digital.

España lo tuvo claro: todas las ciudades y todos los españoles se unieron aquel 11 de julio pidiendo la libertad de Miguel Ángel Blanco y gritando basta al terrorismo de ETA. #CuéntameMaría

https://t.co/mf7qjlZkP0

El mayor de los Alcántara recibe una llamada sorpresa de la cárcel de Soto del Real: su amigo Mario Beitia al que conoció en la mili está allí por haber pertenecido a ETA. Él le pide una entrevista en la que confiesa no estar de acuerdo con ETA y en la que pide la liberación de Miguel Ángel Blanco. Una entrevista que no todos ven con buenos ojos haciendo que de nuevo salten las chispas entre los Alcántara.

"A los etarras ni agua"



A Antonio no le ha gustado la noticia que Toni ha publicado en el periódico.#CuéntameMaría

https://t.co/eGcuDv9QhY

Pero pese a la vigilia, las manifestaciones y la unión de toda España, ETA terminó asesinando a Miguel Ángel Blanco. Pero todo cambió aquel 13 de julio de 1997 porque tal y como relata Carlos Alcántara en la voz de Carlos Hipólito, «ETA mató como siempre, España respondió como nunca«.

Lluvia de aplausos a la serie de TVE

En definitiva ha sido un capítulo de esos para enmarcar y que demuestra por qué ‘Cuéntame’ es la mejor serie de la televisión. Y para muestra la lluvia de aplausos que se ha llevado en redes sociales por cómo ha abordado el tema del asesinato de Miguel Ángel Blanco.

