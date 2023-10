Herminia se corona en ‘Cuéntame’ con esta lección vital a Inés que es para ver una y otra vez

‘Cuéntame cómo pasó’ sigue su viaje hacia su gran final en TVE. Tras su estreno de la semana pasada con un capítulo centrado en Mercedes y en el que asistimos a uno de los momentos menos queridos por todos, el funeral de Herminia en 2001; la ficción ha emitido este miércoles el segundo capítulo de su última temporada.

El segundo episodio titulado ‘Inés. La duda’ nos ha metido de lleno en los problemas de Inés con su madre después de que la matriarca decidiera repartir su herencia en vida entre sus hijos. Algo que a Inés lejos de hacerle gracia le hace distanciarse como nunca de su madre y revivir todo su pasado en el que se siente menos querida e incomprendida que sus hermanos.

Inés se encuentra en plenos preparativos de ‘La casa de Bernarda Alba’, la obra de Lorca que le va a permitir debutar como directora en el Centro Dramático Nacional. La intención de Inés es ser transgresora y darle otro toque a la historia de Lorca en este capítulo de ‘Cuéntame’.

Mientras sus hermanos tratan de acercar posturas con ella y que de su brazo a torcer para aceptar la herencia de sus padres. Pero Inés sigue erre que erre en que ni necesita el dinero ni quiere pasar por el aro pues considera que el problema no radica en el dinero sino en lo poco comprendida que se ha sentido.

Tras una noche en la que no puede dormir y tras ver fotos de su pasado, Inés decide darle una oportunidad a su madre y pedirle que trabaje con ella y sea la encargada de diseñar el vestuario. Algo que lejos de acercarlas parece que puede separarlas aún más porque cada una quiere llevar a cabo una idea. Mientras Inés quiere apostar por convertir a las protagonistas de ‘La casa de Bernarda Alba’ en presas y sus carceleros, Merche piensa más en la represión de la iglesia y en monjas de clausura.

La lección de Herminia a su nieta Inés en ‘Cuéntame’

Tras tres pruebas, Inés se desespera porque no sabe como decirle a su madre que no le gusta su propuesta y que prefiere dar luz verde a la de un experto como Antonio Alvarado. Y finalmente todo explota y hace que madre e hija terminen discutiendo (otra vez). «Cada vez que intento acercarme a ti terminamos discutiendo», le dice Inés a su adre. «Lo mismo pienso yo, cada vez que intento ayudarte me lo terminas echando en cara», le replica Merche a su hija.

Cansada de ver como madre e hija no paran de discutir es cuando entra en escena en ‘Cuéntame’ Herminia. La abuela no se muerde la lengua y termina dándole una lección a su nieta después de que Inés volviera a reprochar a su madre que no la hicieran estudiar como a sus hermanos y la pusieran a trabajar de peluquera.

«¿Y tú que querías hacer?», le preguntaba Mercedes a su hija. «Salir del puto San Genaro», reconocía ella. «Y bien que saliste», le recordaba su madre a lo que Inés le matizaba que no «gracias a ti». «Hija eran otros tiempos que no se podía estudiar, no era lo normal», señalaba Mercedes.

«No, no era lo normal, pero lo normal era una mierda. Estábamos criadas para eso, para tener hijos, cuidar la casa y en algunos casos trabajar en cosas de mujeres. Y tienes razón Inés, tus padres podrían haberte dado la oportunidad de estudiar pero ellos vinieron del pueblo a buscarse un porvenir en Madrid. Eran unos ignorantes, qué iban ellos a saber, bastante hacían con sacaros adelante. Pero tu madre tampoco estudió de joven, y ya casada con cuatro hijos y trabajando se sacó una carrera. Tú podías haber hecho lo mismo«, le soltaba Herminia a su nieta en este capítulo de ‘Cuéntame’.

«Ya está bien de echarle todas las culpas a los padres de todo lo malo que les pasa en sus vidas. Que ya tiene 40 tantos años. Inés, hija tú siempre has sido muy tuya y muy libre en tus cosas, apechuga ahora. Eres mi nieta y te quiero con toda mi alma, pero tu madre es mi hija y yo sé muy bien lo que ha hecho por todos nosotros«, sentenciaba Herminia.

Y como ya sucediera en el episodio anterior, el segundo capítulo de la temporada final de ‘Cuéntame’ ha concluido con una canción, en este caso «Yo no soy esa» de Cecilia mientras veíamos un recopilatorio de imágenes del personaje interpretado por Irene Visedo. Así, se recordaban los inicios de Inés, cuando se hizo hippy y se fue a Ibiza, su entrada en prisión, su relación con Eugenio y sus idas y venidas con Mike o su relación homosexual con su compañera. Tan solo ha faltado la época de las drogas pues por entonces era Pilar Punzano quien se metió en la piel de Inés.

Aplausos a la escena de Herminia

Como era de esperar, la escena de María Galiana junto a Ana Duato e Irene Visedo ha sido muy aplaudida en redes sociales. Así, muchos han remarcado la gran lección que ha dado el personaje de Herminia a su nieta en una de las grandes escenas de este segundo capítulo de ‘Cuéntame’.

