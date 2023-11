Las significativas palabras de Bárbara Rey frente a la entrevista de Ángel Cristo en ‘De viernes’

‘Vamos a ver’ repasó este viernes por la mañana las primeras imágenes de la contestación de Bárbara Rey a su hijo. La vedette se ha sentado en un podcast junto a su hija Sofía Cristo para responder a los ataques de Ángel Cristo Junior. Ante la entrevista exclusiva de su primogénito en ‘¡De viernes!’ la artista ha querido dejar claro el asunto entre ella y su hijo.

Ángel Cristo lo dejó claro en la entrevista que se emitió este viernes en exclusiva. «La verdadera pesadilla no era mi padre, era mi madre», explicó el hijo de la vedette. Ante los ataques y la actitud incendiaria de su hijo, y la acusación de que la artista chantajeaba a Juan Carlos I, Bárbara Rey no ha tenido más remedio que contestar aunque no haya sido de forma directa.

Barbara Rey contesta a su hijo

La vedette no ha dudado en sentarse en un podcast junto a Sofía Cristo para responder a las duras acusaciones de su hijo. «Yo a mi hijo lo quiero y no voy a hablar de él nunca», respondió Bárbara a la prensa tras la publicación del avance de la entrevista. Aunque mostró resistencia a mojarse en el tema, su última visita a ‘Adictos y neuróticos’ le ha servido para defenderse de todo lo que Ángel Cristo Junior ha dicho de ella.

Bárbara Rey y Sofía Cristo en el podcast ‘Adictos y Neuróticos’

Bárbara Rey señala como principal culpable de sus problemas con el juego al padre de sus hijos. «Empecé a jugar de niña, me enganché totalmente, y Ángel, el padre de mis hijos, también», aseguró la vedette. Se defendió así de los ataques de su primogénito, que la ha señalado como la principal culpable de los problemas entre su padre y ella.

«El padre de mis hijos a mi no me ayuda para nada… entonces, qué es lo que hago: juego, gano y me voy», insistió la artista. Confesó a su vez que llegó a gastar «como tres millones de pesestas» y recordó una situación que la llevó a preocuparse por su adicción al juego. «Recuerdo que mi hijo, como en broma, me dijo: ‘si ganas en el casino, me compras una moto de agua», contó Bárbara.

«Empiezo a perder, a perder… puse mis sociedades a nombre de Sofía y de Ángel, para que yo no las pudiera perder y no los dejara en la calle», reveló la madre de Sofía Cristo en su podcast. Así, aunque no conteste de manera directa a su hijo, sabemos que Bárbara Rey quiere contar su verdad y defenderse de lo que se dice sobre su vida.