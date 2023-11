La escena de Lydia Lozano en el docu-reality de ‘Sálvame’ que no pasa desapercibida

Desde el pasado viernes 10 de noviembre no se habla de otra cosa en lo que a televisión se refiere. El estreno de ‘Sálvese quien pueda’ en Netflix está arrasando tanto en la plataforma como en las redes sociales. El docureality narra las peripecias de Kiko Matamoros, Lydia Lozano, María Patiño, Belén Esteban, Terelu Campos, Víctor Sandoval, Kiko Hernández y Chelo García Cortés para encontrar trabajo en el continente americano tras el final de ‘Sálvame’.

Después de visitar Miami, los ocho colaboradores se despidieron de Florida jugando al mítico ‘Yo nunca’ en un lujoso yate en compañía de José Luis Rodríguez ‘El Puma’. Como es habitual en el famoso juego, salieron a la luz numerosas confesiones. Pero hubo una que llamó poderosamente la atención, y que tenía como protagonistas a Lydia Lozano y Kiko Matamoros.

Antes de empezar, Kiko Hernández recordó las normas del juego: «Se bebe si lo has hecho». Tras varias confesiones sin demasiada importancia, Kiko Matamoros soltaba la bomba al destapar su encuentro íntimo con la periodista en el pasado. Una revelación que no tardaba en viralizarse por las redes sociales.

Hace unos meses, antes del fin de ‘Sálvame’, Lydia Lozano se sometió al polígrafo. Y ya allí salió a la luz su supuesta relación sexual con su compañero, algo que ella siempre había negado. Aunque, según reconoció en el polígrafo, fue por respeto a su marido, Charly, si bien esto sucedió muchos años antes de que se conociesen. Ya en ese momento se desveló que Lydia y una amiga le hicieron «un trabajo manual» a Kiko. «Ya está, éramos unos críos y yo era irresistible», decía entonces el exmarido de Makoke, aunque ella seguía sin admitir este encuentro.

Lydia Lozano sigue negando su encuentro sexual con Kiko Matamoros

Este momento ha vuelto a salir a la luz gracias al ‘Yo nunca’. «Yo nunca me he sentido atraído por Kiko Matamoros», leyó ‘El Puma’. Tras esto, Víctor Sandoval declaró públicamente su atracción por su compañero, mientras que Chelo reconoció que «no le importaría tirárselo». Al llegar el turno de Lydia Lozano, ésta seguía en sus trece, sin querer admitir lo que supuestamente pasó entre ellos. «Lydia, por favor, que me hiciste una paja«, espetó el colaborador, haciendo estallar de risa al resto.

Sin embargo, la periodista, oculta tras sus gafas de sol, se mostró impasible, mientras Belén Esteban aseguraba que «sabía que lo iba a decir». Kiko Matamoros volvía a quejarse al ver la actitud de su compañera: «Hombre, no, es que tienes una jeta». Por su parte, Lydia Lozano seguía negando este encuentro sexual, puesto que no bebió de su botella. Un momentazo que no deja de comentarse en las redes sociales.