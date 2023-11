La drástica decisión que anuncia Gonzalo Miró con ‘Espejo Público’ tras sus polémicas

Gonzalo Miró ha dado que hablar en sus últimas apariciones en ‘Espejo Público’ por enzarzarse con Susanna Griso o con colaboradoras como Mariló Montero a cuenta de la amnistía y el acuerdo entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez.

El tertuliano desmontó a la presentadora cuando trató de propagar la falsa noticia de que en ese acuerdo entre ambas formaciones se hablaba de negociar un eventual referéndum de autodeterminación en Cataluña; y se enfrentó a Mariló por introducir ETA en el debate que se estableció en plató sobre el pacto con los independentistas.

De modo que Gonzalo Miró, por no seguir la corriente de la mayoría de la mesa en ‘Espejo Público’, ha sido muy aplaudido en redes. Y esa viralización ha sido señalada este viernes por la propia Susanna Griso. «Que sepáis que Gonzalo Miró os ha eclipsado eh, porque últimamente es viral», les ha dicho a Joaquín Torres y Marta Robles, presentes hoy en plató.

«Muy buenos días, Susanna. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?», ha replicado él con sorna. «Yo no gano para agrias polémicas eh», ha apuntado Griso. «¿Estás contenta con que esté aquí? Espero», le ha preguntado el televisivo. «Por favor, siempre es un placer tenerte. Es más, te pedí ayer para hablar de la investidura de Pedro Sánchez y no podías tú, que lo sepas», ha desvelado la comunicadora del matinal de Antena 3.

«Para que estuviéramos todos de acuerdo supongo», ha bromeado Gonzalo Miró. «Si a mi me va la guerra, a mi me va la marcha», ha reconocido Susanna en referencia a esos últimos choques con el colaborador. Sin embargo, Miró ha comunicado la drástica decisión que ha tomado después de tanto revuelo.

«Ya les he dicho a ellos que yo hoy perfil bajo eh», ha advertido en directo. No obstante, Susanna Griso no estaba por la labor de que eso fuera así: «Perfil bajo no, en absoluto, te quiero como siempre dando guerra». «Eso es imposible. Gonzalo no sabe estar de perfil bajo y menos en determinados temas», ha apostillado por su parte Marta Robles. El tiempo dirá si se cumple.