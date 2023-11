Gonzalo Miró se corona con su inapelable contestación a Mariló Montero sobre la amnistía

Un día más, Gonzalo Miró se ha echado encima a sus compañeros de ‘Espejo Público’ a la hora de defender la ley de amnistía y los acuerdos del PSOE. Lo ha hecho después de que el programa presentado por Susanna Griso tirara de hemeroteca y recordara como muchos ministros y el propio Pedro Sánchez negaron que se fuera a aprobar una ley que amnistiara a los políticos del procés.

Tras un vídeo en el que muchos rostros del PSOE aseveraban que «no cabe la amnistía», Susanna Griso se dirigía directamente a Gonzalo Miró. «Y ahora Gonzalo defiende el cambio de relato venga», le decía la presentadora. «Ahora a tragar. Es que es evidente que el cambio de relato no te lo va a discutir nadie. El problema que va a tener el PSOE en estos cuatro años para convencer a su electorado es que esto no se hace por convencimiento sino por necesidad es lo que necesita España para gobernar hasta 2027», aseveraba él.

«Si le penaliza o no a Pedro Sánchez lo veremos. También ha habido un montón de cosas que se decían que le iba a penalizar y no le han penalizado. Ha tenido un millón de votos más que en las anteriores elecciones», proseguía diciendo Gonzalo Miró. «¿Estás diciendo que la memoria de los españoles es muy corta?», le preguntaba Susanna. «No, no es una cuestión de memoria, sino que no siempre penalizan las cosas», le contestaba el colaborador de ‘Espejo Público’.

«Yo por ejemplo he pensado que muchas cosas que se han gestionado en la Comunidad de Madrid iban a penalizar a Díaz Ayuso y pasó de necesitar a Vox o a Ciudadanos a sacar mayoría absoluta», remarcaba Gonzalo. «Pero no me cambies de sujeto, no me hagas trampas«, le advertía Susanna Griso al ver como su colaborador trataba de meter a Isabel Díaz Ayuso en una ecuación a la que ella no le interesaba.

Después era Mariló Montero la que se mostraba muy crítica con la ley y lanzaba un mensaje muy claro a los diputados socialistas. «La única opción es la responsabilidad de los diputados socialistas de no votar», soltaba la colaboradora. Justo ahí Gonzalo Miró recordaba que era un pacto de «ocho partidos». «Hay que recordar que Pedro Sánchez está donde estar porque han sido cinco elecciones generales en nueve años. En estas últimas consiguió un millón de votos más», remarcaba el colaborador.

«Y todos los que han perdido», le replicaba Mariló. «Mariló que no es opinión, son datos. No me neguéis el dato, yo no os niego las opiniones. El problema es vender que lo haces por convencimiento cuando lo estás haciendo por necesidad. Pero no todo el mundo piensa que Pedro Sánchez es un dictador y que se va a romper España, que parece que es un clamor», defendía él. «Pero va a gobernar por la ley de d’Hondt no porque haya ganado las elecciones», le recriminaba Mariló.

Gonzalo Miró se enfrenta a Mariló Montero por meter a ETA en el debate

Se producía así un rifirrafe entre Gonzalo Miró y Mariló Montero. «Si queréis planteamos que haya una segunda ronda, que se den 50 diputados más al que gane las elecciones», comentaba el colaborador. «Pedro Sánchez no va a gobernar porque haya ganado las elecciones, no las ha ganado», insistía Mariló replicando el mantra del PP en un sistema parlamentario que dice que gobierna quién más apoyo reciba en el parlamento.

«Lo de gobernar sin ganar las elecciones no es nuevo. ¿En cuántas comunidades autónomas y ayuntamientos gobierna alguien que no gana las elecciones?», espetaba Gonzalo Miró. «Lo que si es nuevo es pactar en Bruselas y crear una mesa de partidos en Ginebra con un delator internacional», le matizaba por su parte Susanna Griso. «Os lleváis las cosas a vuestro terreno. Eso es lo único que es nuevo lo de negociar con Puigdemont allí», reconocía Gonzalo.

«No hablas ni de ETA, no hablas de Arnaldo Otegui», soltaba entonces Mariló Montero. «¿Pero qué tiene que ver aquí ETA?«, preguntaba Gonzalo. «Son socios de gobierno», defendía Mariló. «No, es Bildu que es un partido constitucional. Que tanto que os preocupa la Constitución, ¿por qué la derecha no cumple con la Constitución? De momento el único partido que no cumple con ella que yo sepa es uno», destacaba Gonzalo Miró mientras Susanna Griso le cortaba para cambiar el enfoque del debate.

«¿Te refieres a la renovación del poder judicial? Eso saltó por los aires por ambos partidos, no solo por el PP», respondía Griso tratando de tirar por tierra a Gonzalo Miró por criticar a la oposición. «Curiosamente ese pacto salta por los aires cuando gobierna el PSOE y no cuando gobierna el PP», sentenciaba el colaborador.