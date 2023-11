Gonzalo Miró se planta y desmonta la mentira de Susanna Griso en ‘Espejo Público’

Este jueves 9 de noviembre el PSOE y Junts han firmado tras semanas de incertidumbre el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE comparecía desde Bruselas a las 12 de la mañana en una comparecencia que ofrecía ‘Espejo Público’ en directo. Justo después Susanna Griso no se contenía y manipulaba el acuerdo entre ambas formaciones obligando a Gonzalo Miró a desmontarla en directo.

Y es que Susanna Griso no se ha cortado nada al hacer una interpretación interesada de lo que ponía en el acuerdo para arrimar el ascua a su sardina y dar a entender a la audiencia que el Gobierno había acordado un referéndum de determinación. Algo que es completamente falso si se lee (o mejor dicho quiere leer) bien lo que pone en dicho pacto.

«El acuerdo no puede ser más favorable a Junts, están abriendo la puerta al referéndum», opinaba Elisa Beni. «¿Decidme algo en lo que no haya cedido el PSOE de Pedro Sánchez o el que haya negociado el acuerdo?», preguntaba Susanna Griso ante sus tertulianos. «Dicen que están muy satisfechos pero tiene una cara de funeral, para ser esto el anuncio de boda…», soltaba Griso sobre la reacción de Santos Cerdán antes de que Gonzalo Miró contradeciera sus palabras en ‘Espejo Público’.

Susanna Griso: «Hablar de referéndum es un escandalazo»

Tras escuchar a sus compañeros, Gonzalo Miró tomaba la palabra para exponer su visión de todo. «Yo entiendo que si hay una renuncia de Junts en el acuerdo. Si van a seguir pidiendo el referéndum, amparados siempre en el artículo 92 de la Constitución, entiendo que están renunciando a la unilateralidad», sostenía el colaborador.

«Están hablando de referéndum pactado, claro tú puedes pactar cuando la otra parte te lo da prácticamente todo», replicaba Susanna Griso. «Bueno no ha dicho Pedro Sánchez que les vaya a dar el referéndum», le matizaba Miró a la presentadora. «Yo creo que hablar de referéndum de autodeterminación aunque luego se ampare en el artículo 92 de la Constitución por parte del Gobierno es un escandalazo», insistía Griso. «Pero no es nada nuevo», aseveraba Gonzalo.

«Tú puedes hablar de la tercera vía de la que hablaba Iceta de vamos a hacer una consulta pactada donde se hable del encaje de Cataluña en España y hablar sobre el Estatut, pero el enunciado es referéndum de autodeterminación y el PSOE te lo compra«, remarcaba Susanna Griso. «No, el PSOE te compra que Junts va a seguir pidiendo un referéndum de autodeterminación vía constitucional«, le corregía Gonzalo Miró terminando su argumento riéndose al ver como estaban retorciendo todo.

Gonzalo Miró desmiente a Susanna Griso por el acuerdo del PSOE y Junts

Justo después Elisa Beni leía como estaba titulando la prensa afín a los independientes. «PSOE y Junts negocian el referéndum de autodeterminación para investir a Sánchez», leía la colaboradora. «Es que este es el titular más allá de la ley de amnistía», apostillaba Griso. «Evidentemente el independentismo te va a vender su burra», comentaba por su lado Gonzalo Miró tratando de poner cordura en la mesa.

«Que no es una burra, es que está en el papel», volvía a decir Griso. «Pero vamos a ver el PSOE lo que está asumiendo es que Junts va a pedir un referéndum vía constitucional», explicaba otra vez Gonzalo. «Pero es que la Constitución no puede permitir un referéndum de autodeterminación», insistía la presentadora sin bajarse de su burra.

«Es que esto es el relato de Junts», repetía Susanna mientras Rubén Amón se sumaba al debate para decir que esto es «indigerible» a la vez que Pilar Velasco se sumaba a Gonzalo Miró recalcando que el PSOE se negará a ese referéndum y ponía de ejemplo el plan Ibarretxe.

Después, Susanna Griso seguía retorciendo lo que ponía en el acuerdo. «Déjame Susanna por favor que lea donde viene que el PSOE va a permitir un referéndum», le pedía entonces Gonzalo Miró porque seguía sin ver lo que decía la presentadora mientras trataba de leer los papeles. «Aquí lo tienes, espérate», le decía Susanna intentando buscarlo y un tanto nerviosa.

Tras leerlo, Gonzalo Miró terminaba desmontando el argumento de Susanna Griso. «Yo lo siento pero sigo sin leer aquí que el PSOE vaya a permitir un referéndum de autodeterminación. En esto que me has señalado aquí no pone eso«, le soltaba el colaborador. «¿Lo leemos textualmente para que la gente saque sus propias conclusiones? Porque como todo tiene tanta trampa…», terminaba diciendo Susanna erre que erre para tratar de defender el argumento que le había tumbado su colaborador.