La comentada escena de Silvia Intxaurrondo en ‘La hora de La 1’ justo antes de la investidura

Silvia Intxaurrondo ha sido protagonista de un momento de alta tensión este miércoles con la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán. Ha sucedido apenas dos horas antes de que haya arrancado el debate de investidura de Pedro Sánchez.

La política ultraderechista ha entrado en directo en ‘La hora de La 1‘ de TVE para señalar que nos enfrentamos a un Gobierno «ilegal» y aseverar que asistimos a «un golpe de estado gravísimo» y «un golpe a nuestra democracia y a la igualdad entre los españoles».

Unas palabras que han caldeado considerablemente la conexión con Silvia Intxaurrondo, que le ha planteado esta pregunta ante sus incendiarias manifestaciones: «Si usted considera que el Gobierno es ilegal y que el Congreso es ilegal o ilegítimo, ¿los diputados de Vox van a seguir formando parte de un Congreso que usted define con esas palabras o van a abandonar sus escaños?».

Sin embargo, la portavoz de Vox ha matizado: «Nosotros estamos diciendo que este Gobierno es ilegal, no que la Cámara lo sea». E inmediatamente, Silvia Intxaurrondo ha dejado en evidencia su incongruencia: «Es que a ese Gobierno lo ha elegido la Cámara señora Millán. Entonces si el Gobierno es ilegal elegido por una cámara ilegal. ¿Ustedes qué medida tomarán?».

No obstante, la insistencia de la comunicadora de TVE no ha gustado a Pepa Millán, que le ha respondido con un tono cortante: «¿Me deja?». «Por supuesto, claro», ha respondido Intxaurrondo. Finalmente, la diputada de extrema derecha ha zanjado su intervención en estos términos: «Formar una mayoría parlamentaria no te legítima para romper el estado de derecho».

La escena en cuestión no ha pasado inadvertida y se ha viralizado en redes sociales con decenas de miles de visualizaciones y miles de ‘me gusta’ y comentarios en X, antes Twitter.