La audiencia de ‘GH VIP’ rechaza por segunda vez a Susana Bianca y la manda a la calle

Susana Bianca lo ha vuelto a hacer. La concursante de ‘GH VIP‘ acumula ya dos expulsiones en lo que llevamos de edición. Cabe recordar que la joven ya resultó eliminada del reality hace unas semanas al contar con el porcentaje más elevado. Sin embargo, Zeus Montiel apostó 25.000€ para traerla de vuelta a la casa, aunque por poco tiempo puesto que la audiencia ha vuelto a expulsarla del reality.

Dicha marcha se ha producido después de que hace una semana se viviesen al término de la gala las tradicionales nominaciones. Un reparto de puntos apasionante y decisivo que ha puesto en jaque por segunda vez el paso de Susana Bianca por la casa. En aquel momento, los cuatro concursantes expuestos fueron: Carmen Alcayde, Laura Bozzo, Michael Terlizzi y Susana Bianca.

Como ya sucedió hace ahora una semana, los espectadores se han movilizado. Como muestra, destaca el televoto en el que desde el primer momento ha destacado uno de los porcentajes por encima del resto. De igual manera, el reality ha llevado a cabo numerosas salvaciones como la de Laura Bozzo y Carmen Alcayde.

La audiencia echa a Susana Bianca de la casa

Con todo ello, la expulsión se debatía entre Michael Terlizzi y Susana Bianca. Una vez reunidos en la sala de expulsión, Marta Flich ha comunicado la decisión de los espectadores. «La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Susana».

Una afirmación que ha sentenciado el concurso de Susana Bianca: «Lo sabía, me lo esperaba. No pasa nada, Estoy contenta por Michael… A pesar de que estamos dentro de una casa y conectas más con unas personas que con otras, me quedo con los momentos positivos y este hombre ha estado en los momentos negativos esta semana y se lo merece. Estoy feliz, estoy tranquila».

La audiencia ha decidido que sea Susana quien debe abandonar la casa #GHVIPGala10 pic.twitter.com/U303JqNF1I — Gran Hermano (@ghoficial) November 16, 2023

La reacción de Zeus a la marcha de Susana

La marcha de Susana ha dejado a Zeus visiblemente afectado. «Se me ha ido una parte muy importante para mí de la casa, la persona independiente de mis compañeros y mis amigos que me ha apoyado la que más, la que ha hecho que brille con luz propia, la que siempre me ha dado los consejos para abrirme, para ser mejor persona y la tengo mucho que agradecer. Me da muchísima pena que se vaya para mí mi cimiento, mi pilar fundamental de la casa. La voy a echar mucho de menos. Sé que nos veremos fuera, que no queda mucho. Seguiré en el concurso luchando fuerte por ella también en su nombre», fueron sus palabras.

De igual manera, Zeus ha compartido sus planes de futuro con Susana: «Me duele más porque hemos tenido más tiempo para compartir… Todo se vive más intensamente. Me duele más porque he conectado mucho más con ella. Hemos hablado de muchas cosas, de vernos fuera, de planes que tenemos fuera y estoy deseando que llegué ese momento cuando salga de aquí. Más enamorado de ella no puedo estar».