‘GH VIP’ expulsa a José Antonio Avilés batiendo récord de todas sus ediciones con famosos

La expulsión de la novena gala de ‘GH VIP‘ ha sido una de las más impactantes de lo que llevamos de edición. El reality se ha encargado con las anteriores salvaciones de crear un duelo de alta tensión puesto que los dos concursantes cuyo concurso pende de un hilo han sido José Antonio Avilés y Carmen Alcayde.

Todo ello se ha producido después de que hace una semana se vivieron al término de la gala unas nominaciones tan apasionantes como decisivas. Dicho momento dejó expuestos a cuatro concursantes: Carmen Alcayde, José Antonio Avilés, Laura Bozzo y Michael Terlizzi.

Como viene siendo habitual, la audiencia se movilizó desde el primer momento. De hecho, el porcentaje del concursante expulsado siempre ha sobresalido respecto al de sus compañeros. La primera salvada fue Laura Bozzo, a la que le siguió la sorprendente salvación del italiano Michael Terlizzi.

Con todo ello, la expulsión se debatía entre dos pesos pesados de la edición: José Antonio Avilés y Carmen Alcayde. Antes de comunicar la decisión de la audiencia, Marta Flich ha hecho especial hincapié en el porcentaje y el voto de la audiencia. Mientras que uno de los nominados se hacía con el 85% de los votos, el salvado o salvada de la noche reunía apenas un 15% de votos en su contra.

La audiencia repudia a José Antonio Avilés

Justo después, Marta Flich ha comunicado la decisión de los espectadores: «La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Avilés». Una sentencia directa contra el colaborador que ha revolucionado la casa de Guadalix puesto que el joven ha abandonado la casa con el porcentaje más alto de la edición hasta la fecha.

Por si fuese poco, cabe destacar que es el segundo porcentaje más alto de la historia de ‘GH’ en España después del 95% registrado por Nagore Robles. Por consiguiente, se trata del porcentaje más elevado dentro de la versión ‘VIP’ del reality.

La audiencia ha decidido que el expulsado sea Avilés. ¿Qué os ha parecido?



🔁 Estoy haciendo la croqueta como Carmen

❤️ Voy a echar de menos el salseo#GHVIPGala9 pic.twitter.com/GuxZWyrjqs — Gran Hermano (@ghoficial) November 9, 2023

Las reacciones ante dicha marcha no se han hecho esperar. Mientras que Carmen Alcayde agradecía visiblemente emocionada el apoyo de los espectadores, el recién expulsado se ha mostrado especialmente tranquilo: «No puedo hacer otra cosa, ya está. Me lo intento tomar con la mayor deportividad que puedo. No le habrá gustado mi concurso a la gente y lo asumo que mi forma de ser no le gusto a la gente. ¿La he cagado? Pues seguro. Hay vídeos que no me gusta verme así, pero ¿qué hago?».

Sin embargo, poco después el exconcursante se mostraba visiblemente nervioso. De hecho, Avilés ha sufrido un ataque de ansiedad por el que no ha dejado de insistirle al Súper con abandonar la sala de la expulsión.»Estoy bien, lo que pasa es que estoy muy nervioso. Me he quedado un poco en shock con lo del 85%… Me he quedado un poco como, necesito ver a alguien diferente ahora», apuntaba minutos después.