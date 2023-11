El sorprendente anuncio de Anabel Pantoja sobre cuándo volverá Jorge Javier a Telecinco

Anabel Pantoja ha estado esta semana en ‘Querido Hater‘, el podcast de Malbert en Podimo. En él, la sobrina de Isabel Pantoja aclara por qué motivo dejó ‘Sálvame’ y habla también del sueldo que ganó con su vuelta a ‘Supervivientes’. Pero en la entrevista también habla de Jorge Javier Vázquez y su futuro en Mediaset.

Con su vuelta a ‘Supervivientes’ en 2022, Anabel Pantoja abandonó ‘Sálvame’ y no volvió salvo a hacer alguna aparición en el ‘Deluxe’ y fichar por el ‘Mediafest Night Fever’. Ella fue una de las grandes ausencias en el último programa de ‘Sálvame’.

Por ello, Malbert no duda en preguntarle por qué decidió abandonar ‘Sálvame’. «No fue un abandono, siempre lo decía, pero al final seguía. Me ofrecieron ir a Supervivientes y ahí es cuando salí de Sálvame. Cuando regresé, decidí no volver», contesta Anabel Pantoja.

¿Pero tanto daño le hicieron como para no volver ni en su final? Pues Anabel es clara. «Cuando regresé de Supervivientes estaba de otra manera, con mucho dinero, tenía otras expectativas y no quería volver a sufrir. El motivo principal también fue el final de vida de mi padre, no se portaron bien y hoy en día nunca se los perdonaré», recalca la colaboradora de ‘GH VIP’.

Al preguntarle por el final de ‘Sálvame’ y los motivos de su cancelación, Anabel no lo duda. «Creo que ha sido un cambio en la cadena, un cambio de personas con un pensamiento en el cual no les encajaba este programa. Igual que había un público fiel, había otros haters retractores del programa. Se juntaron muchas cosas, se metían en temas que igual no debían. Con el documental de Rocío, ellos se involucraron mucho y hubo una historia interna y otra historia externa y ahí brotó. Me duele porque la idea de Sálvame no la conseguirá nadie y es historia de la televisión», sentencia.

«Nunca me alegraré del final de Sálvame, te lo digo. Es verdad que me he quedado más tranquila, no puedo mentirte. Pero eso se les escapó, Valde y el resto me han pedido perdón, pero el daño ya está hecho», concluye al respecto.

Anabel Pantoja habla alto y claro del futuro de Jorge Javier

Durante la entrevista, Malbert también le pregunta a Anabel Pantoja por la situación de Jorge Javier Vázquez. «¿No te da pena Jorge Javier, que ha pasado de ser número uno en audiencias, a que le han cancelado un programa?», le cuestiona el youtuber en alusión a ‘Cuentos chinos’.

«Le vi en la boda de mi prima Isa, fue el padrino. Yo con él siempre me he llevado bien, lo que le pasó le puede pasar a cualquiera. Al final, me llegan ciertas informaciones, y creo que él vuelve y vuelve por la puerta grande. Son tiempos y etapas», destaca Anabel Pantoja dejando entrever que Jorge Javier Vázquez podría volver pronto a Mediaset.

Teniendo en cuenta los formatos con los que cuenta Mediaset para los próximos meses y según las palabras de Anabel Pantoja de «volver por la puerta grande» podría tratarse bien de ‘GH DÚO’ o bien de ‘Supervivientes 2024’.