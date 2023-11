Anabel Pantoja desvela el dineral que llegó a embolsarse en ‘Supervivientes’ y deja atónito

Anabel Pantoja ha sido la última invitada del pódcast ‘Querido Hater’, presentado por Malbert, quien ha reconocido que mucha gente le ha pedido que le hiciese esta entrevista. Y por fin se ha llevado a cabo. La sobrina de Isabel Pantoja no ha tenido pelos en la lengua a la hora de responder a todas las dudas que tenía Malbert sobre su trabajo en ‘Sálvame’ y su paso por ‘Supervivientes’.

La que fuera colaboradora del programa vespertino de Telecinco ha contado en el mencionado pódcast que la oferta para participar en ‘Supervivientes’ le vino en el momento perfecto. «Yo estaba en un momento personal de mi vida que parecía ese cactus, o sea estaba ahí por estar. Me había separado, vivía en Canarias, pero toda mi gente estaba entre Sevilla y Madrid. Vino Óscar, que es para mí un gran amigo y me dijo: ‘Vente'», ha recordado Anabel Pantoja.

Sobre su paso por el reality de supervivencia, la sevillana tiene claro que le cambió la vida: «Me tiré, y me cambió mi vida para bien y para todo. Y ahí es cuando salí de ‘Sálvame’ y ya cuando regreso decidí no volver». En aquel momento tuvo claro que no volvería al programa porque «tenía otras expectativas y no era otra vez ponerme a sufrir».

Este es el pastizal que Anabel Pantoja se embolsó por ‘Supervivientes’

Cuando Malbert la pregunta por el pastizal que se embolsó gracias a ‘Supervivientes’, Anabel Pantoja responde sin ningún tipo de reparo. «Cuando regresé de ‘Supervivientes’, Malbert, yo para mí regresé de otra manera. Con mucho dinero, también tengo que decirlo, gané muchísimo, vine la última», recuerda la influencer.

Según apuntaron varios medios, el sueldo semanal de Anabel Pantoja oscilaba entre los 16.000 y los 20.000 euros. Su edición duró 96 días, lo que si, hacemos cálculos, equivaldría a algo menos de 14 semanas. Así que tirando por lo alto, la influencer se podría haber embolsado con su participación en ‘Supervivientes’ unos 280.000 euros.

La prima de Kiko Rivera también se ha sincerado con Malbert sobre su trabajo en ‘Sálvame’, donde reconoce que no lo pasó nada bien: «Yo trabajaba en ‘Sálvame’ porque eran ingresos fáciles y cómodos. No puedo compararlo con el trabajo de un supermercado o un bar, pero lo mío se multiplicaba por 100 porque iban a lo personal. Me hacían daño en el alma. Supe llevarlo hasta que llegó un punto que dije: ‘Si todo el mundo me critica y me hace putadas, ¿quién soy yo para seguir aquí?'».

«En ‘Sálvame’ no trabaja feliz», reconoce

Fue colaboradora del programa de ‘La Fábrica de la Tele’ durante siete años hasta que, en el 2022 le ofrecieron participar en ‘Supervivientes’. Al regresar de Honduras, ya no quiso volver al plató de ‘Sálvame’, en el que «no trabajaba feliz». Aunque había logrado hacer «grandes amigos», como Belén Esteban.

«Cuando regresé de ‘Supervivientes’ estaba de otra manera, con mucho dinero. Tenía otras expectativas y no quería volver a sufrir», reconoce Anabel Pantoja. Lo que más le dolió fue cómo abordaron la enfermedad y la muerte de su padre: «El motivo principal también fue el final de mi padre. No se portaron bien y hoy en día nunca se lo perdonaré».

Según ella, ese fue un «detalle feo» que no se «merecía que cubrieran el diagnóstico» y que se le «juzgara como hija». Asegura que los directores del programa, David Valldeperas y Alberto Díaz, se han disculpado con ella por aquella cobertura: «Vale, Alberto y el resto me han pedido perdón, pero el daño ya está hecho».

Eso sí, Anabel Pantoja deja claro que «no me alegraré del final de ‘Sálvame’, pero es verdad que me he quedado más tranquila». En estos momentos, la andaluza está volcada en su faceta como influencer y en su trabajo en televisión, a donde ha regresado con ‘Desnudos por la vida’.

https://twitter.com/ItsMalbert/status/1729827361779060971

Descarta participar en la segunda temporada de ‘Sálvese quien pueda’

Ella tiene su opinión sobre la cancelación del magacín tras 14 años en antena. Según le confesó a Malbert, cree que se debió al cambio en la cúpula de Mediaset, donde se instalaron personas «a las que no les encajaba este programa». «Igual que había un público fiel, había otros haters detractores del programa. Se juntaron muchas cosas, se metían en temas que igual no debían. Con el documental de Rocío, ellos se involucraron mucho y hubo una historia interna y otra historia externa y ahí brotó. Me duele porque la idea de ‘Sálvame’ no la conseguirá nadie y es historia de la televisión», añade.

Los cambios en la cúpula de Mediaset afectaron directamente al presentador de ‘Sálvame’, Jorge Javier Vázquez, quien regresó a la televisión el pasado mes de septiembre con ‘Cuentos chinos’. Sin embargo, el programa fue retirado a las pocas semanas por sus bajos índices de audiencia. Aunque Anabel Pantoja le quita hierro al asunto: «Siempre me he llevado bien con él. Lo que le pasó le puede pasar a cualquiera. Me llegan ciertas informaciones, y creo que él vuelve por la puerta grande. Son tiempos y etapas».

Por último, la sobrina de la tonadillera habla sobre ‘Sálvese quién pueda’, el docureality de Netflix protagonizado por varios de sus excompañeros de ‘Sálvame’, entre los que se encuentran su íntima amiga, Belén Esteban. Sobre la posibilidad de que pueda estar en una segunda temporada, ella lo tiene claro: «Lo hemos comentado, pero llevo mucho tiempo fuera y no me veía ahí».