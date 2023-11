Anabel Pantoja dispara esta acusación contra ‘Sálvame’: «No firmas un contrato para…»

Este domingo 12 de noviembre Anabel Pantoja ha sido la protagonista del podcast ‘Poco se habla’. La influencer ha concedido una sincera en entrevista en la que, entre otras cosas, ha hablado sobre su etapa en ‘Sálvame’ y cómo le afectó a nivel personal el colaborar en un programa que, según ella, tanto daño le hizo.

Aunque en todo momento la sobrina de Isabel Pantoja intentó defender el formato, no puso pasar por alto lo mal que lo pasó en él. «Sigo defendiendo a ese programa, a pesar de que a mí me ha matado y me ha hecho mucho daño«, reconoce. Además, asegura que «no me enganchó Madrid porque yo salía del programa e iba llorando en el coche porque me habían hecho una putada o me traían a alguien para hacerme daño a mí o a mi familia».

«Tú no firmas un contrato para que te hagan putadas. Supe torearlo y manejarlo bien», explica Anabel Pantoja sobre su experiencia en el programa vespertino de Telecinco, donde estuvo trabajando durante años. Lo único bueno que se lleva de todos esos años colaborando en ‘Sálvame’ es a Belén Esteban, quien a día de hoy es una de sus mejores amigas.

El motivo por el que Anabel Pantoja abandonó ‘Sálvame’

La influencer también reveló a Xuso Jones y a Ana Brito el motivo real por el que abandonó el programa: «Tuve un final donde lo pasé muy mal porque mi papá enfermó y ahí es donde se metieron contramano conmigo. Conmigo lo que quieras, pero con mi padre enfermo no. Ahí me fui a ‘Supervivientes’ y hasta ahí». Cabe recordar que fue tras su salida del reality de supervivencia cuando Anabel Pantoja decidió dejar definitivamente ‘Sálvame’.

No obstante, pese a todo, la prima de Kiko Rivera rompió una lanza por el espacio de ‘La Fábrica de la Tele’: «Marcará la historia. Ha alegrado a muchas familias, ha alegrado a muchas personas mayores y yo no puedo morder la mano que me ha dado de comer», sentencia.