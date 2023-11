El anuncio de Telecinco sobre ‘TardeAR’ para reflotar las audiencias tras su peor semana

‘TardeAR’ no consigue levantar cabeza. De hecho, la pasada semana, llegaba a tocar fondo con un insostenible 7,1%, su dato más bajo hasta la fecha. Por eso, este lunes 20 de noviembre, el programa presentado por Ana Rosa Quintana ha conseguido una exclusiva de alcance internacional con la que esperan relanzar sus audiencias.

Según el adelanto difundido por ‘Fiesta’ este domingo, ‘TardeAR’ mostrará en exclusiva las imágenes de Federico de Dinamarca saliendo de casa de Genoveva Casanova. Ha sido Miguel Ángel Nicolás, colaborador, el encargado de dar paso al avance de esas imágenes que este lunes verán la luz en el espacio vespertino de Telecinco y que supuestamente darán la vuelta al mundo.

En el vídeo se puede ver al príncipe heredero de Dinamarca saliendo de casa de Genoveva Casanova y esperando en la calle, visiblemente nervioso, a sus miembros de seguridad. Y muy enfadado con su equipo. Tal y como ha explicado Miguel Ángel Nicolás, estas imágenes desmentirían la versión de la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo, ya que evidenciarían que Federico pasó en Madrid más horas de las que ella ha asegurado.

‘TardeAR’ no consigue levantar sus audiencias

Según la propia Ana Rosa Quintana aseguró en una entrevista a El Televisero antes de comenzar ‘TardeAR‘, para ella sería un fracaso no vencer a Sonsoles Ónega. Dos meses después de su estreno en las tardes de Telecinco, no solo no ha conseguido vencer a ‘Y ahora Sonsoles’ prácticamente ningún día, sino que, además, sus audiencias van de mal en peor.

El mayor descalabro del programa se produjo el pasado miércoles 15 de noviembre, cuando ‘TardeAR’ se midió en estricta competencia con Sonsoles Ónega en Antena 3 y con el debate de investidura de Pedro Sánchez en TVE. Tras sus continuos ataques al presidente del Gobierno, los espectadores le daban la espalda.

El especial presentado por Ana Rosa con motivo del debate de investidura llevó al programa a su mínimo histórico, con apenas un 7,1% de share y 635.000 espectadores. Por su parte, el magacín de Antena 3 casi doblaba en espectadores a Telecinco, con 1.105.000 espectadores y un 12,1% de cuota de pantalla.