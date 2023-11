Críticas en tromba a Sonsoles Ónega por lo que hizo en su entrevista a Chenoa: «Hipócrita»

Este fin de semana se celebraron en Madrid ‘Los 40 Music Awards Santander’ y por la alfombra roja desfilaron las grandes estrellas de la música del panorama nacional e internacional. Hasta allí se desplazó el reportero Carlos García López, del programa de Sonsoles Ónega, que entrevistó en directo a Chenoa, una de las asistentes quien, además, presentó uno de los premios.

La conexión con Chenoa tuvo lugar en la recta final de ‘Y ahora Sonsoles’, lo que sirvió a la cantante para lanzar una pulla al espacio de Antena 3: «Por cierto os veo todas las tardes, ¿me habéis dado los últimos 20 minutos del programa Sonsoles, en serio?». «Es que tenemos muchísima plancha. Aún tengo que hablar de un montón de cosas, pero es un placer tenerte siempre», le replicó la presentadora.

Durante la breve conexión, Sonsoles Ónega preguntó a la cantante por Laura Escanes después de que la influencer se disfrazara con un chándal gris en Halloween tras su ruptura con Álvaro de Luna. Algo que recordó muchísimo al famoso chándal gris que Chenoa lució tras salir a la luz su ruptura con David Bisbal, hace ya 20 años. Y esto es algo que la futura presentadora de ‘OT 2023’ se toma con humor: «Yo hace 20 años marqué un hito. Es un disfraz maravilloso. Me parece estupendo sacarle un poco de hierro al asunto».

La elegancia de Chenoa a la hora de contestar a las preguntas sobre Bisbal

No obstante, la cantante reconoció que quemó ese chándal para no volver a verlo nunca más. En ese momento, la presentadora contó a Chenoa que justo había aparecido una imagen de ella, de David Bisbal y de Aitana, pues los tres estaban invitados a los premios de Los 40. Sobre un posible encuentro con su ex, la artista le daba naturalidad al asunto: «Son premios de música, los dos hacemos música. Es normal que haya un reencuentro, aunque será más cordial de lo que se monta fuera. Eso ya es incontrolable y yo desisto. Para mí es una relación natural. Han pasado 20 años y hace mucho tiempo que esta historia en mi casa no está. Pero es normal que vosotros tengáis una pequeña telenovela, la cual no pienso tocar».

«Haces muy bien, somos unos pesados», reconocía Sonsoles Ónega. Pero, lejos de dejar ahí el tema, la periodista insistía en si había visto el documental de Bisbal. A lo que ella respondió, con contundencia: «no, no lo he visto porque estoy trabajando muchísimo. Si hago un programa de radio, saco un single y presento un programa, no me da mucho tiempo a ver documentales, la verdad».

No obstante, Chenoa volvió a poner de manifiesto su saber estar, agradeciendo el cariño del programa: «Agradezco muchísimo que me atendáis con tanto cariño. Sé que es complicado que no os conteste a lo que vosotros tenéis como una historia. Pero os respeto mucho y espero que siempre os sintáis bien atendidos, aunque no os conteste».

Al ver la elegantísima actitud de Chenoa, Sonsoles Ónega no pudo más que agradecerla su «generosidad» y le prometió que no le volvería a preguntar por el almeriense. «Se puede hablar de lo que queráis, sin ningún tipo de problemas. Yo jamás preguntaría sobre qué me vais a preguntar. Esto es un diálogo natural, con cariño a mi pasado, presente y futuro», sentenció la cantante, antes de que la presentadora despidiera la conexión.

Los usuarios de X critican a Sonsoles Ónega y ensalzan la actitud de Chenoa

Esta elegancia y saber estar de la artista ha sido muy aplaudida por los usuarios de las redes sociales que seguían el programa. Los mismos que criticaron a Sonsoles Ónega y, especialmente, el hecho de que siempre sea a las mujeres a las que se pregunta sobre estos temas. Al fin y al cabo han pasado 20 años, Chenoa está felizmente casada y triunfa en diversos programas de televisión.

Grande ⁦@Chenoa⁩ respondiendo así en #YAS3nov a #Sonsoles ante la típica telenovela que algunos se montan pic.twitter.com/ebQwEQTZhn — TVMASPI (@sebas_maspons) November 4, 2023

Es difícil tener más clase, elegancia y saber estar que @Chenoa. De verdad, ¿Por qué a ‘ellos’ no les preguntan nunca?



Compañeros de la prensa, pasad página no hay drama por más que insistáis 20 años después.pic.twitter.com/SxdSTkt9xu — David Moreno (@davidmoreno) November 4, 2023

https://twitter.com/maximohuerta/status/1720849888190054515

Es que de verdad, Chenoa tiene que estar hasta el mismísimo c0ñ0 de que le pregunten por Bisbal.

Y Sonsoles bien hipocrita: "La prensa del corazón es…"

¡Pero si tú estás haciendo corazón con esta entrevista! https://t.co/zSfyJHULJI — Alejandro Bermúdez 📺 (@alejandrobe__) November 4, 2023

Que después de su respuesta aún le pregunte por el documental. Vergüenza poca @sonsolesonega https://t.co/mdkZNUrcG2 — Rigo⚠ (@jaumerigo) November 4, 2023

Segunda conexión que veo con Chenoa y segunda que le preguntan lo mismo: ¿vas a ver hoy a Bisbal? De verdad, superadlo ya… https://t.co/hMA4LR4J2n — Alfonso Muñoz J. (@AlfonsoMJG) November 4, 2023

Sonsoles: es que son muy pesados chenoa…

Sonsoles al segundo: oye, has visto el documental? https://t.co/X4Pazb9L3s — Manel Ferrer (@manelferrer) November 4, 2023

Cada día te adoro más @Chenoa . De lo de la prensa de este país prefiero no comentar… https://t.co/bSqtLXpJeR — David Pop (@DavidPopMusic) November 4, 2023

que reina es https://t.co/tkxwsY2WwH — D A N Y (@danyconygriega) November 4, 2023

el pináculo del periodismo https://t.co/KgzfMgzXn7 — Jotaueleio (@Juliquitacati) November 4, 2023

Son pesadísimos con el tema https://t.co/JGSB2C3nko — M̸a̷n̸u̶ ̴B̴a̸s̶a̷llo̸t̶e̶ (@ManuBasallote) November 4, 2023

Y la tía dice que son muy pesados los del corazón y es lo primero que le ha preguntado ella si es que tenemos un modelo de periodismo que da asco https://t.co/ZxMC42zB5l — bess (@bess642) November 4, 2023

Han pasado 20 años pero con esta gente hablando dia si y día también parece que fue ayer cuando rompieron https://t.co/KSaBMRUhJ8 — 🎄 (@lvsbonrad) November 4, 2023