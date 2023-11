Avance de ‘La Promesa’ de este jueves con la pillada de la marquesa y un misterio resuelto

‘La Promesa‘ ha emitido el capítulo 236 este miércoles con el desmayo de Rómulo que le había dejado inconsciente. Finalmente, todo ha quedado en su susto, pues Abel ha conseguido la reactivación de la respiración. El médico le ha realizado además unos chequeos y ha concluido que tiene los pulmones muy dañados. Hay temor por que se trata de tuberculosis.

Por su lado, Petra quita de la cabeza a Feliciano la idea de ir al cuartelillo a confesar que mató a su padre. Le darán garrote si lo hace y, al final, logra convencerle. Entretanto, Jana y Abel retoman la conversación pendiente. Ella le dice que no estuvo en Córdoba realmente, que hay otro hombre y que, por ello, no puede quererle ni entregarse a él como merece. «No podemos seguir», le suelta sin rodeos la doncella ante un Abel sorprendentemente comprensivo.

Por otro lado, Simona ha recibido la carta de su hijo ante su inminente llegada a La Promesa. Anuncia que llegará en 24 horas a palacio, su aparición en la serie de TVE se producirá mañana mismo. Además, la cocinera, muy agobiada con las circunstancias, ha dado el paso y ha reunido a sus compañeros para contarles que les ha estado mintiendo durante muchos años y que las cartas que leía con ellos no eran realmente de su hijo Antoñito.

Además, Jerónimo se ha presentado ante Rómulo y el servicio y, aunque parece demasiado reservado, de momento no ha levantado sospechas sobre sus verdaderas intenciones. Aunque en quien sí provoca las primeras suspicacias es en Petra. Para ella tiene algo que le hace diferente y la marquesa le ha ordenado que no le quite el ojo de encima.

Pero doña Cruz tiene otra gran preocupación que le atormenta: el repentino y extraño acercamiento de Curro a Alonso. Tiene claro que se está acercando al marqués porque ha descubierto que es su verdadero padre. Y en efecto, está en lo cierto. Por supuesto, no se va a quedar de brazos cruzados.

Avance del capítulo 237 de ‘La Promesa’ – Viernes 24 de noviembre

Una nueva crisis sobreviene en el matrimonio de Manuel y Jimena cuando esta agenda una comida en casa de sus padres sin consultar a su marido. Manuel aguanta estoico aunque ¿cuándo llegará la gota que colme el vaso? Simona se sincera por fin y confiesa que las cartas de sus hijos eran falsas y su verdadero autor no era otro que el maestro Orengo. Sus compañeros en el servicio reaccionan de una forma totalmente inesperada para la cocinera. Por fin llega el día en el que Antoñito va a ir a La Promesa y con él traerá una sorpresa que no dejará indiferente a su madre.

Rómulo sigue trabajando ignorando la gravedad de su enfermedad. Abel y Jana tendrán que tomar cartas en el asunto para que el mayordomo no sufra otra crisis que pueda ser letalmente definitiva. Jana, finalmente, se atreve a cortar relaciones con Abel. Sin embargo, María Fernández descubrirá que el médico no tiene tan claro que la doncella terminara definitivamente con él.