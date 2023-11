Albert Infante desmonta a Susana Bianca en ‘GH VIP’ y lo clama alto: «Lo sabe todo el mundo»

Susana Bianca no ha tenido nada fácil su regreso a los platós de televisión tras su expulsión de ‘GH VIP‘. La hasta ahora concursante se ha mostrado especialmente beligerante cuando se ha debatido en plató su relación con Zeus Montiel. En concreto, la joven ha tenido que hacer frente a las críticas de sus hasta ahora compañeros, especialmente de Albert Infante, de los colaboradores en plató e incluso de la defensora de su pareja.

Una de las más duras ha sido la de Albert, quien no ha tenido reparo en asegurar: «A ella no le gusta Zeus y eso lo sabes tú, lo sé yo y lo sabe Michael. Lo que pasa es que quieres hacer aquí pareja». Lejos de quedarse ahí, el concursante ha apuntado: «Ella va de yo soy real, yo soy sincera. Sabe perfectamente donde está, sabe perfectamente lo que hace». Por si fuese poco, Albert le ha arreado: «No me vendas la moto de yo soy buena persona».

No ha sido el único, Álex Caniggia en su momento comentó sobre Zeus: «Ya he perdido a un amigo, a Zeus. Ya está en medio de la correo, ya tiene que pedir permiso». También Carmen Alcayde le ha soltado: «Yo creo que Bianca está esperando a que entre un tío que le mole más». Un comentario que ha soltado haciendo referencia a la tardanza de Susana a la hora de lanzarse con Zeus a afianzar su relación.

Susana matiza el inicio de su relación con Zeus

Susana ha podido escuchar todas estas críticas en plató. La joven se ha mostrado especialmente seria al hablar a sus compañeros a los que les ha intentado incluso excusar dando a entender que era ella la que marcaba distancias respecto a los sentimientos de Zeus hacia ella. «Entiendo que ahí estamos 24 horas, estamos muchas veces aburridos y entiendo que estoy en un reality y tanto fuera como dentro van a opinar y juzgar, respeto todo tipo de opiniones, pero ¿tiene algo de malo?».

De hecho, Susana ha sorprendido al asegurar: «Para mí en todo momento era una amistad. Era una persona con la que yo conecté, intenté que se abriera… Conectamos desde el principio independientemente de lo que piense todo el mundo. Para mí era real. Yo lo tenía claro y lo veía simplemente como un apoyo». En la misma línea, Susana ha defendido sus comienzo con Zeus puntualizando que le veía únicamente como una amistad.

El choque entre Susana y la defensora de Zeus

El enfrentamiento más tenso se ha vivido con Carmen, la amiga y defensora de Zeus en plató, quien ha asegurado no creerse su relación: «Ella se ha encariñado de todo lo que hace, pero yo todavía según las imágenes y lo que he ido viendo yo todavía no he creído que ella esté enamorada». Por si fuese poco, la defensora se ha desvinculado por completo de la relación de su amigo con Susana: «Por lo que he visto estos dos meses no (me gusta Susana para Zeus). Se han metido en un bucle tóxico los dos». Por su parte, la protagonista ha asegurado: «Ella incluso antes de acercarme a Zeus ya me odiaba. Nunca te he gustado». «Eso es mentira, te lo digo, es mentira», ha replicado Carmen.

Susana, acorralada por los colaboradores

A pesar de los choques iniciales, el pero momento ha llegado cuando se le ha recriminado a Susana que haya jugado con el tamaño del miembro viril de Zeus. «En ningún momento. He visto también lo del cacahuete y para empezar, yo cuento experiencias mías en el sexo porque no tengo tabúes y hablo con naturalidad de las cosas. Para empezar y que quede muy claro, yo no he tocado nada ni hemos hecho absolutamente nada y si soy la primera que lo hubiera tocado y dijese eso soy la primera que me autocrítico… En la vida podría yo ser así».

Las explicaciones no le han servido a Susana puesto que Miguel Frigenti le ha arreado: «Deja de vendernos el papelón que tienes mucho bajo el pelo». Unas palabras que, unidas a las de la defensora de Zeus, han terminado por rematar a la joven. Visiblemente dolida, Susana ha sollozado: «Yo no puedo más. Yo prometo por lo que más quiero que jamás haría eso. Yo he sufrido muchísimas cosas de pequeña». En la misma línea, se ha excusado de las críticas haciendo referencia a su pasado: «Doy las gracias a Gran Hermano, porque me he dado cuenta que hay muchas cosas que no he superado».