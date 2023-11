Albert se impone a Luitingo y Pilar en la repesca y lograr ser concursante oficial de ‘GH VIP’

El debate de ‘GH VIP‘ ha sumado un nuevo concursante tras la confirmación oficial de Albert Infante como habitante de la casa. Cabe recordar que desde el pasado jueves, día en que se inició la repesca, los espectadores han estado votando por su concursante favorito para que éste pudiese hacerse con una plaza en el reality. El primero en hacerlo ha sido Albert Infante.

Antes de que se produjese dicho momento, Ion Aramendi ha contactado con la casa para medir los ánimos que se respiraban en Guadalix. «Todo el mundo a escucharme, por favor», ha clamado el presentador. Acto seguido, ha apuntado: «Finalistas de la repesca, candidatos a la repesca… Ha llegado el momento de saber quien de los tres candidatos se convierte en concursante oficial de nuevo». Tras ello, los tres candidatos a hacerse con la plaza fija en la casa se han dirigido al ascensor.

En torno a la medianoche el moderador del debate ha conectado con los tres aspirantes a ser repescados. Antes de comunicar la decisión de la audiencia les ha preguntado por sus experiencias en la casa. «Me he podido explicar un poco más y se me ha podido ver sin nervios, pero si que es verdad que no lo he aprovechado con felicidad o alegría», ha confesado la compañera de Albert.

El estado de los porcentajes y la decisión final

Poco después, el presentador ha dado a conocer el estado de los porcentajes. Mientras que uno reunía un elevado 53%, los otros dos concursantes sumaban el 29% y el 18% del favor del público. Tras esto, Ion Aramendi ha pronunciado las siguientes palabras: «La audiencia ha decidido que el candidato repescado y que, por lo tanto, vuelve a convertirse en concursante oficial sea Albert«. Las reacciones ante la repesca de Albert no se han hecho esperar.

El joven, visiblemente emocionado, ha agradecido el apoyo del público: «Qué fuerte, qué fuerte. ¡No me lo creo!». De igual manera, Albert Infante ha compartido sus motivaciones en la casa: «Primero de todo vivir un concurso de mi folclorismo un poco moderado porque creo que me estoy pasando un poco, mi vida, llevarme bien con mis amigas, estar con mi team naranja y con toda mi gente».