A Juan del Val no le tiembla la voz para decir esto contra Ayuso en ‘El Hormiguero’

Juan del Val fue uno de los protagonistas indiscutibles de la mesa de actualidad de este jueves en ‘El Hormiguero’. El colaborador de el programa presentado por Pablo Motos se mojó en el último debate sobre temas como la amnistía, o la investidura de Sánchez. Pero también se puso serio con la derecha de nuestro país y lanzó unos duros ataques a Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal.

La tertulia de este jueves, encabezada como siempre por Nuria Roca, Juan del Val, Cristina Pardo y Tamara Falcó, tenía un tema claro sobre la mesa. Si bien tanto Pablo Motos como sus compañeros hablaron durante casi todo el debate sobre los riesgos de la amnistía, Juan del Val aprovechó para lanzar un mensaje a Isabel Díaz Ayuso por sus palabras en ‘Espejo Público’.

El ataque de Juan del Val a Isabel Díaz Ayuso

Durante su entrevista de la mañana del jueves en ‘Espejo Público’, la presidenta de la comunidad de Madrid se refirió al gobierno actual como una «dictadura». Recuperando sus palabras, Juan del Val no dudó en atacar las declaraciones de la política: «Nos merecemos a unos políticos más mesurados, que tengan un papel más institucional, que no nos lleven a sitios que la mayoría de la sociedad no quiere ir», sentenció el colaborador.

Juan del Val y Nuria Roca en ‘El Hormiguero’

El compañero de Pablo Motos invitó a «rebatir con discursos» la situación de crispación que se está creando. «Es que me parece aberrante que diga que nos están colando una dictadura por la puerta de atrás», replicó del Val a sus colaboradores. El guionista de ‘El Hormiguero’ recalcó el hecho de que Pedro Sánchez es un presidente legítimo «y por lo tanto democrático».

También hizo una importante advertencia sobre los disturbios de Ferraz. «Es una cosa enormemente peligrosa», expresó el colaborador sobre los vídeos de los manifestantes cantando el ‘Cara al sol’. «Esto destruye la teoría que decía Sánchez que esto tenía que ver con la convivencia y la pacificación. Esto es darle la razón a los malos», sentenció del Juan del Val.

La sentencia del colaborador a Santiago Abascal

«Estamos en un momento en el que la convivencia puede estar peligrando», advirtió Juan del Val a sus compañeros. Pero además de cargar contra la actuación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el guionista de ‘El Hormiguero’ tenía reservadas unas palabras para la ultraderecha. «Ya lo sabemos todos que siempre está dispuesto a echar una mano estupenda a Pedro Sánchez», recalcó en tono irónico sobre Santiago Abascal.

«Tampoco estamos hablando de que han disparado al fundador de Voz en la mandibula», espetó Tamara Falcó en una de sus breves intervenciones. A lo que Cristina Pardo le reprochó en seguida, que no tenía nada que ver con el tema que discutía con Juan del Val. «Yo me guio por lo que dice la Policía», sentenció la presentadora de La Sexta. Sin embargo, Santiago Abascal aseguró que no debemos darle la amnistía «al tío que le ha pegado un tiro a Vidal-Quadras» refiriéndose al líder del PSOE.