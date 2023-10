Un exdirectivo de Mediaset destapa lo que hubo tras una reunión entre Vasile e Isabel Pantoja

Baldomero Toscano, director de Producción de Programas de Mediaset España entre 2009 y 2023 ha vuelto a criticar con dureza el nuevo rumbo que está cogiendo el grupo mediático. El ya exdirectivo ha dado la cara por ‘Sálvame’ y cómo el programa llevó a Telecinco a los buenos datos que llevaba años cosechando, así como ha hecho pública una reunión secreta con Isabel Pantoja y lo que le contestó Paolo Vasile cuando esta se quejó del trato que recibía por parte de Telecinco.

Durante años, la tonadillera ha nutrido de noticias a los programas de Telecinco. La vida de Pantoja ha ocupado horas y horas de tertulia, algo que no siempre gustó a la cantante. Por este mismo motivo, Baldomero Toscano tuvo que reunirse con ella: «La primera encomienda que recibí yo como Director de producción de programas por parte del Consejero Delegado, de Paolo Vasile, fue reunirme con Isabel Pantoja», ha contado en Radio Isla Cristina.

Desde el primer momento, Toscano ha dejado claro que se trató de una reunión «en secreto en Sevilla para limar asperezas» y para «intentar atraerla a la cadena». «La atraje. Pero la atraje como se atrae siempre a Isabel Pantoja: con dinero por medio. Isabel nunca tiene bastante. Además, es una persona que… ella siempre pide lo que necesita. Ella se valora en función de lo que debe, y siempre ha debido mucho. La Pantoja ha gastado mucho. Ella, su hermano, su entorno…», ha proseguido contando antes de desvelar lo que le dijo Paolo Vasile a la tonadillera cuando esta expresó su molestia.

Isabel Pantoja no dudó en reunirse con Paolo Vaile para denunciar el trato que recibía por parte de sus programas: «En la época dura del ‘Tomate’, se presentaron allí Isabel y Julián Muñoz y le dice Isabel Pantoja a Vasile: «¿Usted no sabe lo que están haciendo con mi vida en ese programa? ¿Usted no ve lo que están haciendo conmigo? ¿Usted no ve la de mentiras que se dicen?». Lo que más sorprende de todo es la respuesta que le dio el exconsejero delegado de Mediaset: «Señora, la televisión es como la caca, se hace pero no se mira«.

Baldomero Toscano ha reconocido que mientras él estaba en Mediaset, Isabel Pantoja «ha sido muy damnificada por parte de la cadena». Eso sí, deja claro que a la tonadillera también le interesaba que Telecinco estuviera tras sus pasos: «Se le ha pagado con creces. Es decir, Isabel ha vivido muy bien de Mediaset. Ella y sus hijos».

Críticas al nuevo rumbo de Mediaset y halagos a Jorge Javier Vázquez

El exdirectivo tampoco se ha cortado a la hora de criticar el nuevo rumbo que ha cogido Mediaset España y que ha quedado demostrado que no funciona: «Telecinco se ha desposicionado. Era líder y ha abandonado un camino de contenidos por decisiones de tipo editorial… o lo que sea. Desde esta edición de ‘GH VIP’ hasta el fracaso de ‘Cuentos Chinos’ o la debilidad que ya está dando Ana Rosa en lo de… ‘TardeAR’. Se están equivocando mucho«.

También tiene buenas palabras para Jorge Javier Vázquez: «Es un tipo brillante y trabajador. Tiene discurso, es divertido, es listo, es rápido… Para la televisión y los medios de comunicación todos esos son unos valores impagables. Otra cosa es mi opinión sobre él o sobre sus comportamientos».