Escándalo en Mediaset: Un exdirectivo avisa de despidos masivos y raja contra sus altos mandos

Mediaset España iniciaba a principios del 2023 una nueva etapa tras la histórica salida de Paolo Vasile tras 23 años como consejero delegado del grupo. En su lugar, Borja Prado se mantenía como presidente de la compañía y Alessandro Salem llegaba de Italia para ocupar el cargo de consejero delegado.

Seis meses después el balance de esta nueva cúpula directiva de Mediaset no es nada halagüeño a juzgar por las audiencias tanto de Telecinco y de Cuatro. En concreto, los datos de la cadena principal del grupo son las peores de su historia tras la cancelación de ‘Sálvame‘. De hecho, está a escasos días de ver como TVE le ha arrebatado el segundo puesto en el mes de julio.

En este contexto, un ex directivo de Mediaset se ha soltado la lengua y se ha despachado como nunca contra la nueva cúpula directiva de la compañía italiana y anuncia un ERE con un despido masivo de trabajadores.

Baldomero Toscano, quien fuese director de Producción de Programas de Mediaset España hasta que fue despedido hace unos meses, se ha pronunciado como nunca antes contra las decisiones que están tomando Borja Prado y Alessandro Salem como mandamases.

«La cadena para la que trabajé durante 14 años sigue en caída libre de audiencia. Anoche, su oferta de prime time no llegó ni al 9% de share y estuvo por debajo de los 900.000 espectadores», expresaba el ex-directivo en su cuenta de Instagram haciendo referencia al dato que anotó Telecinco el pasado martes con el mínimo de ‘Me resbala’.

«No es que me alegre, pero la verdad es que ‘me resbala’«, prosigue diciendo en un claro juego de palabras al aludir al programa de humor que presenta Lara Álvarez y que ha supuesto la llegada de Shine Iberia a Mediaset. “No veo ni talento ni manera de reconquistar el liderazgo que tuvo durante años. Con su pan se lo coman”, añade.

Pero lejos de quedarse ahí, Baldomero Toscano es mucho más duro al hablar del futuro que le espera a Mediaset tras todos los cambios realizados. «Les va a costar enmendar tanto error. Quizás es una estrategia para entrar en pérdidas y justificar en ERE. Ahí lo dejo», concluye.