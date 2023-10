Sandra Barneda tiene que silenciar a Antonio Montero por lo que hace en ‘Así es la vida’

Si Antonio Montero se echaba encima a sus compañeras en ‘Así es la vida’ el pasado lunes por tratar de defender a David Beckham y soltar algunos comentarios machistas; este miércoles el colaborador ha recibido varios toques de atención por parte de Sandra Barneda para pedir que dejara hablar al resto.

El primer corte de Sandra Barneda a Antonio Montero se producía en pleno debate sobre la muerte del empresario Fernando Fernández Tapias donde el colaborador y Carmen Borrego comentaban las diferencias que ha tenido con sus hijos mayores en los últimos años a raíz de quererle incapacitarle.

«Ha habido una gran polémica familiar desde hace años. Este hombre estuvo tres veces casado y eso ha supuesto que en cada matrimonio ha habido follones. En realidad es el dinero el que ha motivado estas cosas. Una parte de la familia quiso inhabilitarle para hacerse cargo de sus negocios», exponía Antonio Montero. «Pero la cuestión es que no lo consiguieron», aseveraba Carmen Borrego dejando claro que la muerte no era esperada.

Sin embargo, Makoke negaba a sus compañeros según recalcaba Sandra Barneda al darle paso. «La información que yo tengo no tiene nada que ver con lo que están contando Antonio y Carmen. Los hijos mayores no se han podido acercar porque desde el 2019 tienen prohibida la entrada a la casa de su padre», defendía la colaboradora. «Y lo de que le intentaron inhabilitar es cierto», reconocía después.

«¿Entonces que no es cierto de lo que estamos diciendo?», le replicaba Antonio Montero. «¿Qué parte no es verdad?», insistía el colaborador. Y justo ahí, Sandra Barneda le pedía a su compañero que no interrumpiera. «No le interrumpas Antonio, deja que termine y luego sigues tú«, le pedía la presentadora al colaborador.

Sin embargo, ese no era el único corte que le daba Sandra Barneda a Antonio Montero pues poco después, al hablar de la entrevista de Ana Obregón y la respuesta de Lequio, la presentadora volvía a dirigirse al colaborador para que dejara hablar al resto. «No habléis a la vez por favor», les pedía Sandra a todos sus colaboradores al ver que se pisaban los unos a los otros.

«Antonio escucha que está hablando Gema», le volvía a decir Sandra Barneda a Antonio Montero cuando el colaborador interrumpía el argumento que estaba dando Gema Fernández sobre las palabras de Alessandro Lequio tras la entrevista de Ana Obregón.