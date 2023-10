Una colaboradora de ‘Así es la vida’ insta a seguridad a que expulsen a Antonio Montero

Antonio Montero se ha echado encima este lunes a todas sus compañeras en ‘Así es la vida’ hablando del documental de David Beckham y su mujer Victoria y las infidelidades del futbolista con Rebeca Loos. Así, los comentarios del periodista indignaban a varias de las colaboradoras como Carmen Borrego, Almudena del Pozo y Gema Fernández.

Ya nada más arrancar, parecía que había habido algún tipo de conflicto entre Antonio Montero y Carmen Borrego según dejaba caer Sandra Barneda. «Está el ambiente raro, se van lanzando indirectas», advertía la presentadora. «¿Antonio qué te ha pasado?», le preguntaba Barneda. «Que calladito estoy más guapo. Vivimos tiempos difíciles donde cada uno tiene su manera de interpretar la realidad y en mi caso parece que la realidad que interpreto molesta», aseveraba Montero.

‘Así es la vida‘ se hacía eco este lunes de la entrevista que ha concedido Rebeca Loos muy enfadada por cómo David Beckham se refiere a ella en su documental. Mientras las colaboradoras dejaban claro que Rebeca no tenía culpa de nada, Antonio Montero trataba de justificar al futbolista. «Esta no era una mujer engañada a la que le prometen matrimonio, sabía donde estaba», defendía Montero. «Es que no la tiene que prometer nada», le replicaba Almudena del Pozo. «¿Oye me dejáis un momento?», les pedía Antonio Montero.

A la vuelta de publicidad, Sandra Barneda volvía a referirse a cómo Antonio había revolucionado a sus compañeras. «Dice Gema que te quiere responder por alusiones», comentaba la presentadora. «Por alusiones como mujer en general», matizaba la colaboradora que se había sentido mal por los comentarios del marido de Marisa Martín Blázquez. Y es que Gema estaba muy molesta porque Antonio quería poner el foco en que Rebeca Loos se había dedicado a dar entrevistas. «¿Te parece fatal que la amante no se quede callada y cuente la verdad y la culpa la tiene ella no Beckham no? Es que Antonio por favor, es tremendo», espetaba Gema Fernández.

«Yo creo que las relaciones entre hombres y mujeres debe cambiar», sostenía Antonio Montero. «¿A qué te refieres?», se preguntaba Barneda. «A que ellas se callen y ellos hagan lo que quieran», soltaba por su lado Gema Fernández muy indignada por los comentarios machistas de su compañero.

Gema Fernández pide que echen a Antonio Montero del plató

Después de otra publicidad, ‘Así es la vida’ recordaba lo que Ana Obregón contó en su momento de su affaire con David Beckham y cómo se comportó Victoria con ella y la llamó «barbie geriátrica». A la vuelta del vídeo, Carmen Borrego se dirigía a su compañero. «¿Según tú Ana también tiene la culpa no?», le cuestionaba. «La culpa la tiene el marido», sentenciaba la hija de María Teresa Campos.

«Eso fue una pelea entre mujeres. La que le llama Barbie geriátrica no es Victoria, es la mujer», defendía Antonio Montero. «¿Ese retintín al decir lo de que es una pelea de mujeres?«, le soltaba entonces Sandra Barneda. «Pues porque las mujeres son las que más daño se hacen entre ellas», se justificaba el colaborador.

«Ay Antonio por favor«, reaccionaba Sandra Barneda molesta por el comentario de su colaborador. Pero eran sus compañeras las que iban más allá. «¿Pero qué dices?«, le replicaba indignada Almudena del Pozo. Mientras Gema Fernández instaba a seguridad a que sacaran a su compañero del plató. «Oye, seguridad ¿puede llevarse a Antonio?«, se escuchaba decir a la colaboradora.