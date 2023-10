Nuria Roca no puede contenerse ante la aciaga decisión de Isabel Pantoja: «¿No da mal fario?»

Este domingo 22 de octubre, en ‘La Roca’, el programa presentado por Nuria Roca en La Sexta han debatido sobre la última decisión de Isabel Pantoja que está dando mucho de qué hablar. La tonadillera ya habría dicho como quiere que sea su funeral, cuando llegue el momento.

Según explicó Beatriz Cortázar en ‘Y ahora Sonsoles’, Isabel Pantoja no quiere un velatorio público ni que se celebren homenajes en su honor, como se ha hecho con todas las grandes artistas de nuestro país. Pero, lo más sorprendente es que tampoco querría que estén presentes sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, debido a la nula relación que mantiene con ellos.

La periodista señala que la artista no desearía que su funeral se convierta en un «desfile de caras». Su deseo sería pasar sus últimos días rodeada de su círculo más íntimo, entre los que se encuentra su hermano, Agustín Pantoja.

Tras analizar todas las cosas que Isabel Pantoja no quiere en su funeral, y que ella habría pedido expresamente, Nacho García, colaborador del programa vespertino de La Sexta tira de ironía para sentenciar: «Lo que no quiere es morirse».

Nuria Roca: «Una vez ya no estés, da igual lo que se haga»

«¿Esto no da un poco de mal fario?», pregunta Nuria Roca a sus compañeros. Sin embargo, el tertuliano cree que «hay que ser previsor», mientras que Sara Ramos confiesa que ella lo hace «muchísimas veces». Según han señalado en ‘La Roca’, lo que la tonadillera quiere tras su muerte es «estar sola»: «Que la dejen tranquila, irse sola».

Finalmente, Nuria Roca ha hecho una última reflexión antes de pasar a otro tema: «Una vez ya no estás, da igual lo que se haga porque tú no te vas a enterar». Esperemos que falten muchos años para ver si se cumplen, o no, estas últimas voluntades de Isabel Pantoja.