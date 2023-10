Laura Bozzo destapa la ‘censura’ impuesta por ‘GH VIP 8’ tras criticar al reality

Laura Bozzo está muy preocupada por el contenido que ella y sus compañeros de ‘GH VIP 8‘ están dando al público. Y ha hecho de esta preocupación uno de sus temas favoritos de conversación, hasta que, al parecer, el ‘Súper’ le ha dado un toque de atención.

La semana pasada, la presentadora peruana cuestionó la decisión de la audiencia de salvar a Karina antes que a ella. «¿Me vas a decir que Karina durmiendo da más rating? ¡Estamos hasta la mierda!», espetó, muy enfadada. Pero este lunes ha ido todavía más allá y directamente calificó a ‘GH VIP 8’ como un «fracaso televisivo».

«¿Quién carajo va a querer ver esta mierda? Perdón, es mi opinión (…) Yo, como espectadora, no vería esto. Me parece aburrido (…) No estamos dando contenido», reconoció entonces. Lejos de quedarse ahí, este martes ha continuado con el mismo tema: «No es que haya realities que funcionen en unos países y en otros no. Lo que hay es mala elección del casting. Si tú pones personajes en un reality, el reality funciona. Si pones gente… ‘n’, no va a funcionar jamás en la vida», les dijo a sus compañeros Susana Bianca y Albert Infante.

Laura Bozzo desvela la prohibición impuesta por el ‘Súper’

«Aquí siempre han funcionado, pero…», añadió la modelo, antes de que el bailarín pusiera en duda que ellas, en realidad, sepan si ‘GH VIP 8’ está siendo o no un éxito de audiencia: «Eso de que no está funcionando…».

Antes de que Albert Infante pudiese terminar la frase, Laura Bozzo, alzando la voz, le pidió que se callara. Y es que, según ella, el ‘Súper’ le habría pedido que no hablase más del rendimiento del reality tras sus palabras del pasado lunes. Por tal motivo le espetó a su compañero: «¡No hables de esto, por favor!».

Él intestó justificarse alegando que «sólo estoy diciendo de que eso de que no está funcionando no se puede saber». «A ver, que no está funcionando qué. No estés hablando de algo que ha prohibido el Súper ayer. Estamos hablando de México. Nadie está hablando de acá», respondió Laura Bozzo.

Esta no es la primera vez que la peruana destapa una supuesta conversación con el Súper. Hace unos días les dijo lo siguiente a sus compañeros: «A ver, chicos, me acaba de decir el Súper que el contenido que estamos dando de día es desastroso. ¿Ok? Entonces, paremos con esto, acostémonos temprano y mañana hagamos el contenido».