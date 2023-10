‘La Promesa’ sufre un obligado parón este jueves en TVE por este motivo de peso

Los fans de ‘La Promesa‘ tendrán que esperar al viernes para seguir las tramas de la serie de TVE. Y es que la ficción protagonizada por Ana Garcés y Arturo Sancho tendrá que tomarse un breve descanso con motivo del 12 de octubre.

Así, al tratarse de un día festivo, TVE ha decidido parar la emisión tanto de ‘La Moderna’ como de ‘La Promesa’ este jueves y ofrecer en su lugar cine siguiendo la estrategia que ya ha llevado a cabo otros festivos.

Cabe decir que los rivales de ‘La Promesa’ tampoco se emitirán este jueves. Así, Antena 3 también dará descanso a ‘Amar es para siempre’ y ‘Pecado original’ mientras que Telecinco sustituirá ‘TardeAR’ por ‘Fiesta’.

De este modo, La 1 emitirá este jueves doble sesión de cine en sus tardes. A las 16:00 horas ofrecerá la película «Noches de tormenta» con Diana Lane y Richard Gere; y a partir de las 17:30 horas emitirá la cinta «Miss agente especial» con Sandra Bullock. Después si que mantendrá la emisión de ‘El cazador’ y ‘Aquí la tierra’.

Avance del capítulo 209 de ‘La Promesa’ del viernes:

Gracias al apoyo incondicional de Rómulo, Pía toma por fin una decisión y firma el acuerdo con la marquesa. Manuel por fin encara a su madre por la desaparición de Ramona… Pero no llega a enseñarle el abanico que la compromete. La marquesa miente y Manuel empieza a albergar dudas sobre ella. La incipiente relación entre Jana y Abel no termina de cuajar. Los dos tienen muchos secretos que impide que la confianza mutua se afiance. María interviene y aconseja a Jana que vaya poco a poco, si de verdad quiere al médico, no puede ocultarle la verdad.

A pesar de las piedras que la marquesa les pone en el camino, Pelayo y Catalina no se amilanan y siguen adelante con el proyecto de las mermeladas. Y a la par, van dejando claro su interés mutuo. Lorenzo es quien ha logrado lo que se proponía cuando llega el momento de celebrar la timba de póker. Lo que el militar desconoce es que en la partida habrá un jugador más que nadie espera.