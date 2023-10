Adelanto semanal de ‘La Promesa’ con la vuelta de este personaje clave y parón en su emisión

‘La Promesa‘ continuará esta semana su periplo en las tardes de TVE tras su retraso para dejar su hueco en la sobremesa a ‘La Moderna’. Un cambio de horario que pese a todo sigue dejando a la serie como líder de su franja horaria.

Esta semana, ‘La Promesa’ verá afectada su emisión por el festivo del 12 de octubre. Así, con motivo del Día de la Hispanidad, TVE dará descanso el jueves a su ficción diaria y ofrecerá cine en su lugar.

Tras el pacto de Jimena y Abel todo puede cambiar. ¿Terminarán descubriendo todos la mentira de Jimena? Lo que si ha cambiado ha sido el futuro de Martina después de que Antonio de Carvajal y Cifuentes le haya confesado que no pueden casarse. Por su parte, doña Pía se ha armado de valor y ha chantajeado a la Marquesa.

Esta semana en ‘La Promesa’ asistiremos al regreso de Petra después de que la Marquesa acepte el chantaje de Pía pero con condiciones. Mientras Jana intentará que Manuel le apoye al creer que Ramona no se fue por su propio pie y que quizás Cruz tendría algo que ver. Por su parte, Pelayo empezará a sentir algo más por Catalina.

Pero si no puedes esperar más y quieres enterarte ya de lo que va a ocurrir en la serie de TVE, en El Televisero te traemos el avance más completo de lo que sucederá en los próximos capítulos de la semana del 9 al 13 de octubre. No te olvides que la ficción diaria se emite de lunes a viernes a partir de las 17:30 horas:

Capítulo 206 de ‘La Promesa’ – Lunes 9 de octubre

Jana y María Fernández

El chantaje de Pía hacia la marquesa no sale como ella quería. La marquesa, sibilina, ha impuesto una condición más para aceptar la propuesta de Pía… Y no es otra que el regreso de Petra. Pía se ve entre la espada y la pared. Simona cuenta a Lope la causa del extraño comportamiento de Carlos con Candela. Candela se equivoca al pensar que tiene que ver con la impaciencia del maestro ante su futura boda. Jana comparte con Curro el hallazgo del abanico de Cruz en la cabaña de Ramona y decide acudir a Manuel para que tome cartas en el asunto. Todo apunta a que la marquesa está detrás de la desaparición de la mujer.

Jimena continúa con su euforia energética aunque, a solas, deja de fingir y no puede ocultar la profunda tristeza que le produce saber que todo va a cambiar para ella en cuanto ponga final a su falso embarazo. Alonso ofrece su ayuda a Margarita para gestionar la herencia de su hermano Fernando, pero su cuñada le sorprenderá con una inesperada petición.

Capítulo 207 de ‘La Promesa’ – Martes 10 de octubre

Jana lleva el desayuno a Jimena

Jana no recibe la reacción que esperaba de Manuel cuando le muestra el abanico de Cruz. Aparecen nuevas hipótesis sobre la desaparición de Ramona, pero Jana sigue convencida de que esa mujer no se fue por voluntad propia. La cercanía entre Catalina y Pelayo es cada vez más patente, y dan un pasito más cuando ella acepta la propuesta del joven de fabricar mermeladas a gran escala para exportarlas por toda la Península.

Los dos hablan con el Marqués para que les dé su beneplácito, sin ser conscientes de que esto traerá consecuencias indeseadas para el pobre Lope. Ya que la marquesa dispone que abandone las cocinas y vuelva a ejercer como lacayo. Lorenzo, aburrido con la monotonía de La Promesa, anuncia a Alonso su intención de ir al casino de Córdoba. Pero el marqués se opone, todavía está reciente la muerte de Fernando. Jimena está cada vez peor, ver cómo todos anteponen al bebé que debería llevar tiempo gestando a ella misma la enajena… Por eso cree que ha llegado el momento de poner fin a su mentira.

Capítulo 208 – Miércoles 11 de octubre

Los Marqueses junto a Lorenzo

Abel pide a Jimena prudencia y paciencia. Fingir el malogro del embarazo no es algo que se pueda preparar en un instante. Aun así, Jimena le urge para que no se demore, está harta. Manuel sigue sin enfrentar a su madre por la desaparición de Ramona. Curro le da una clave a Jana: si Manuel afirma que él encontró el abanico en la cabaña Cruz no tendrá más remedio que encarar la verdad. Catalina habla con su padre para que interceda por Lope para que regrese a su puesto de cocinero. ¿Se enfrentará el marqués a su mujer?

Pelayo, por su parte, deja más que patente su admiración (o algo más) por Catalina después de hablar con Manuel. Y la verdad es que los dos tienen mucho en común para formar una bonita pareja. Para sorpresa de Alonso, Lorenzo consigue autorización de Margarita y de Cruz para celebrar una timba de póquer en La Promesa. Pía sigue postergando la firma del acuerdo con la marquesa. Por un lado, desea lo mejor para Dieguito… Pero el regreso de Petra ¿no es un precio muy alto a pagar?

Capítulo 209 – Viernes 13 de octubre

Pelayo Gómez de la Serna y Catalina

Gracias al apoyo incondicional de Rómulo, Pía toma por fin una decisión y firma el acuerdo con la marquesa. Manuel por fin encara a su madre por la desaparición de Ramona… Pero no llega a enseñarle el abanico que la compromete. La marquesa miente y Manuel empieza a albergar dudas sobre ella. La incipiente relación entre Jana y Abel no termina de cuajar. Los dos tienen muchos secretos que impide que la confianza mutua se afiance. María interviene y aconseja a Jana que vaya poco a poco, si de verdad quiere al médico, no puede ocultarle la verdad.

A pesar de las piedras que la marquesa les pone en el camino, Pelayo y Catalina no se amilanan y siguen adelante con el proyecto de las mermeladas. Y a la par, van dejando claro su interés mutuo. Lorenzo es quien ha logrado lo que se proponía cuando llega el momento de celebrar la timba de póker. Lo que el militar desconoce es que en la partida habrá un jugador más que nadie espera.