‘La Promesa’ encara un imprevisible bandazo en su trama principal que lo cambia todo

El capítulo 204 de la serie ‘La Promesa‘ ha sacudido fuertemente a la intocable Marquesa de Luján con el insospechado frente que se le abre ahora y ha acabado con un volantazo en el guion que no se vio venir y que promete un capítulo 205 muy decisivo este viernes, 6 de octubre.

Pía Adarre por fin se ha armado de valor y ha consumado su chantaje a Doña Cruz con determinación. La ama de llaves quiere que la marquesa costee los gastos de la manutención y la futura escolarización de su hijo Diego por haber sido la autora intelectual de su rapto.

«Sé que estuvo detrás del secuestro de mi hijo recién nacido», le ha enfrentado. «¿Qué? ¿Cómo se atreve?», ha reaccionado una Cruz cariacontecida. «Doña Petra jamás hubiera hecho algo así si usted no le hubiera empujado», le ha acusado Pía. «¿De dónde se saca semejante desatino?», le ha replicado la aristócrata con su habitual hipocresía.

Sin embargo, por mucho que se hiciera la sorprendida, la doncella de La Promesa tenía clara su participación y le ha pedido algo a cambio de guardar silencio y no acudir a la Guardia Civil: «No quiero discutir. Solo quiero que me ayude a cambio de mi olvido. No quiero nada para mi, lo quiero para mi hijo, le pido ayuda en su manutención y su educación. Le buscaré una casa en el pueblo para que lo atiendan bien». Además, sin darle casi opción a mediar palabra, le ha advertido muy firme: «Lo quiero por escrito«.

Pía ha dado el paso y ha chantajeado a la marquesa 👏 #LaPromesa



⭕ https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/2V7S0XDY6u — La 1 (@La1_tve) October 5, 2023

‘La Promesa’ se ve sacudida por el anuncio de Antonio de Carvajal y Cifuentes

Por otro lado, Antonio de Carvajal y Cifuentes ha recibido una misteriosa llamada en la que le conminaban a transmitir una información en La Promesa que parecía urgente. El propio Curro se ha percatado de que algo no iba bien por el semblante nervioso del joven y así se lo ha hecho saber a Martina. La futura prometida ha reaccionado ante la advertencia de su primo y ha emplazado al hijo del duque a tener una conversación.

En ese momento, Antonio se ha lanzado a besar a la joven, pero ella le ha frenado con una respuesta que ‘el principito’ no se podía esperar: «Creo que deberíamos dejar algo para la noche de bodas, ¿no? A no ser que haya algo que me quiera comentar con respecto a eso».

«¿Cómo lo ha averiguado?», ha reaccionado él absorto. «¿Qué tengo que averiguar?», le ha preguntado Martina muy extrañada con su críptica actitud. Ha sido en ese instante cuando su historia ha dado el mayor vuelco. Antonio de Carvajal y Cifuentes ha tomado asiento frente a ella y ha soltado la bomba: «Perdóneme, Martina, lo siento, pero no podemos casarnos». Un giro radical de los acontecimientos que provocará un auténtico terremoto en el devenir de la serie de TVE.