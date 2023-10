‘La Promesa’ destapa la mayor mentira de sus protagonistas que llevaba meses guardada

‘La Promesa’ volvía este lunes a liderar su franja horaria tras subir a un gran 13,6% y 1.127.000 espectadores tras un nuevo capítulo de ‘La Moderna’. Y es que la serie protagonizada por Ana Garcés y Arturo Sancho se encuentra en un momento clave de su trama.

Así, en el capítulo del lunes vimos como Margarita le gana el 25% de La Promesa a Lorenzo tras ganarle en la timba de póquer. Algo que a Cruz no le ha hecho ninguna gracia y tratará de impedirlo. Por otro lado, vimos como Petra recuperaba su trabajo de doncella de la Marquesa y cómo Manuel se enfrentó por fin a su madre por la desaparición de Ramona.

Pero en el capítulo 211 de ‘La Promesa’ que La 1 ha emitido este martes, los espectadores han podido vivir uno de los momentos clave de los últimos meses. Y es que Jimena ha llevado por fin a cabo, con ayuda de Abel, su plan para fingir un aborto.

Desde que se inventó lo de su embarazo y su madre lo descubrió, Jimena ha dado muchas vueltas de cómo ejecutarlo todo y fingir que ha perdido al bebé del que nunca llegó a estar embarazada. Cuando Abel se enteró le pidió su ayuda y el médico amigo de Manuel ha terminado ayudándola.

Nada más arrancar el capítulo escuchábamos unos gritos después de que Jimena se levantara de la cama llena de sangre. Enseguida, Manuel acude a ver qué le ha sucedido a su mujer pero Abel pide a todos que le dejen solo junto a Jimena. Es así como ambos, empiezan a ejecutar el plan acordado mientras Manuel trata de pedirle ayuda a Jana, pero Jimena pedía que no entrara nadie.

Abel les informa a todos en ‘La Promesa’: «Jimena ha perdido el bebé»

Tras un tiempo junto a Jimena, Abel salía al salón. «Lo lamento pero no traigo buenas noticias. Por desgracia Jimena ha perdido el bebé», informaba Abel ante la preocupación de todos. Una noticia que caía como un jarro de agua fría a Manuel. «¿Cuál es la causa?», le pregunta Manuel completamente roto a su amigo. «A veces pasan estas cosas Manuel y nadie sabe por qué», le contestaba el médico. Una respuesta que no convencía nada a su amigo. «Tu me dijiste que todo iba bien», aseveraba Manuel encarándose con el médico.

Tras ello, Abel le comentaba a todos en La Promesa que había examinado los restos del bebé. «Venía con malformaciones. El desarrollo estaba incompleto, hasta el punto de que el tamaño del feto no correspondía en absoluto con el de un bebé de 5 meses. Manuel ojalá se pudieran evitar estas cosas pero hoy en día no disponemos de ninguna prueba diagnóstica que nos lo permita», explicaba el médico.

Tras quedarse derrumbado por la noticia, Manuel visita al día siguiente a su mujer para entender bien lo que ha ocurrido. Además pide poder ver al bebé mientras ella actúa y hace creer que está sufriendo. «No entiendo por qué nos ha tenido que pasar a nosotros, no es justo», soltaba. «¿Dónde está mi hijo? ¿Quiero verle?», preguntaba Manuel. «Le pedía a Abel que se deshiciera de él. Venía con malformaciones», contestaba ella.

Pero Manuel no se quedaba conforme. «Jimena quiero darle sepultura como se merece. Quiero verle, despedirme de él. Era nuestro hijo», añadía entre lágrimas. «Era una masa amorfa y sanguinolienta. ¿Me vas a hacer pasar otra vez un momento tan doloroso?», le replicaba Jimena haciéndose la doliente y consiguiendo que Manuel se olvide de ver a su hijo muerto. Todo mientras Jana entra en la habitación y les escucha.