‘La Promesa’ desmantela la gran mentira de Jimena que muchos sospechaban y lo gira todo

‘La Promesa‘, la serie líder de las sobremesas y una de las grandes revelaciones del año que está permitiendo a La 1 mantenerse en segunda posición en agosto; vive sus momentos más interesantes en lo que a tramas se refiere con varios frentes abiertos.

Este miércoles, la ficción acababa en todo lo alto con la desaparición de Martina de La Promesa. La sobrina de los Marqueses se ha marchado y nadie sabe su paradero dejando a Curro en shock pues ambos pensaban huir juntos después de que el joven le pidiera que se casara con él.

Así, en el capítulo de ‘La Promesa’ de este jueves se veía como la familia y los trabajadores han participado en varias batidas para tratar de encontrar a Martina siendo Curro el que más empeño ponía por dar con su amada. Es entonces cuando la joven aparece completamente fuera de sí.

Tras su vuelta, y mientras está descansando en la cama, Curro aprovecha para confesarle su amor a Martina. «Llevo mucho queriéndote decir esto y quizás si estuvieras mirándome no sería capaz y necesito que sepas lo que siento. estos días sabiendo que te podía perder han sido los peores de mi vida y la noche de ayer la más larga. No sé porque no acudiste a nuestra cita, supongo que te darías cuenta de que nuestro casamiento es un disparate y que yo no soy suficiente para ti. Y no te puedo culpar porque es la verdad. Nunca pensé que sufriría tanto por amor y que tu me harías tanto daño», soltaba el joven.

«Creía que quererte no era para tanto pero te aseguro que ahora soy plenamente consciente de que quererte no es para tanto, es para siempre», termina diciéndole Curro entre lágrimas antes de marcharse mientras Martina le está escuchando sin que él lo sepa.

Jimena confiesa su gran mentira en ‘La promesa’: «No estoy embarazada»

Pero sin duda, el giro de guion del capítulo de ‘La promesa’ de este jueves volvía a llegar al final por doble partida. Por un lado, con Jana y Abel cada vez más juntos mientras cuidan de Ramona. Así, el médico decide mostrarse cada vez más cariñoso con la doncella y la verdadera amada de su amigo Manuel, pero él lo desconoce.

Por otro, el gran golpe llega justo al final con Jimena desvelando su gran mentira ante su madre tras su insistencia por saber lo que esconde. Y es que ha estado engañando a todos con su embarazo. La mujer de Manuel se inventó que se había quedado embarazada para tratar de retener a su marido. «Madre si me quedo en La Promesa o por aquí cerca, tarde o temprano alguien se dará cuenta de que no estoy embarazada«, le decía Jimena dejando en shock a su madre.