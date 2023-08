La protagonista de ‘La Promesa’ que desaparece repentinamente y pone la serie en jaque

‘La Promesa‘ sigue dejando a sus fans con ganas de más con cada final de capítulo. Más allá de la trama que protagoniza Jana con su acercamiento a Abel y su reencuentro con Ramona; si hay una pareja que tiene todas las miradas puestas ahora es la que forman Martina y Curro.

Y más después de que en el capítulo de ‘La promesa’ que emitió La 1 este martes viviéramos como Curro decidiera dar un paso al frente y pedirle a su amada que se case con él tras ver como sus padres pretenden que se case con otro.

Tras ver como Martina no para de sufrir al ver como sus padres le obligan a casarse con Antonio de Carvajal y Cifuentes, hijo de un poderoso duque allegado a la Casa Real, prometido de Beatriz Oltra y con el que la pillaron besándose; Curro ha decidido pasar a la acción y pedirse a la joven su mano. «No tenemos ni un minuto que perder. Tenemos que casarnos ya. Que todo sea sorpresa y tan precipitadamente son nuestras mejores bazas», le decía el hermano de Jana. Una petición a la que Martina no pudo decir que no.

En el capítulo de ‘La Promesa’ de este miércoles, Martina se enfrentaba a su padre por no querer hacer caso a sus órdenes. «Pensé que íbamos a tener una conversación, no que iba a tener que escuchar sus reproches y sus órdenes una vez más», le decía Martina a su padre. «Para eso estamos los padres para dirigir los pasos de sus hijos aunque no termines de darte cuenta», le replicaba su padre. «Si me doy cuenta, pero eso no significa que acepte todas sus órdenes», le respondía ella mientras su padre le reprochaba sus formas.

«Usted no da consejos, da órdenes», sentenciaba Martina cansada de sentirse como una marioneta. Tras las amenazas de su padre, la joven abandonaba el despacho y dejaba a su progenitor con la palabra en la boca. «No pienso dejar que madre y usted pisoteen mi dignidad y ya hemos terminado de hablar», le soltaba antes de marcharse.

Martina desaparece de ‘La Promesa’ y Curro se queda preocupado

Tras la cena, nadie encuentra a Martina y su desaparición empieza a desesperar a todos con María Fernández tratando de dar con su paradero y el de Curro pues creen que se han escapado juntos. Sin embargo, Curro si se encuentra en La Promesa.

El joven había quedado con su amada en el hangar. Pero en lugar de Martina la que aparece es Jana dejando a su hermano sorprendido. «¿Qué haces aquí?», le pregunta la doncella a su hermano tras ver como está con una maleta. Él lejos de contestar le repite la misma pregunta. «Estaba buscándote como toda La Promesa. No sabíamos donde estabas ni tú ni la señorita Martina», le decía Jana a su hermano.

«¿Qué pasa con Martina?», preguntaba entonces Curro. «Que no la encontramos ni a ti tampoco pero estás aquí», le respondía Jana. «¿Entonces Martina está desaparecida?», se cuestiona Curro con cara de preocupación justo cuando el capítulo finalizaba.

En el avance del capítulo de ‘La promesa’ que La 1 emitirá este jueves se ve como Rómulo asegura que Martina no está en ninguna parte del palacio. Es así como todos empiezan a mostrar su preocupación por la desaparición de la sobrina de los Marqueses. «¿Dónde está nuestra hija?», se pregunta su madre mientras Cruz le reprocha a sus padres que le han presionado mucho.