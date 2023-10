La petición desesperada de Luitingo en ‘GH VIP 8’: «Necesito solucionar una cosa del exterior»

El amor está empezando a sobrevolar Guadalix de la Sierra. Y es que son varios concursantes de ‘GH VIP 8‘ los que están empezando a sentir mariposillas en el estómago hacia otros compañeros. Es el caso de Zeus hacia Susana a la que ya se ha declarado o de Luitingo hacia Pilar Llori.

Así, el acercamiento entre Luitingo y Pilar ha ido a más en la casa. Algo que está preocupando mucho al cantante pues no para de pensar en que tiene pareja fuera de la casa.

Por todo ello, Luitingo no ha dudado en acudir al confesionario para hablar con el súper y hacerle una petición. «Súper, tengo que hablar contigo una cosa seria y fuerte», le advertía el cantante nada más entrar al confesionario. «Necesito solucionar una cosa con el exterior, no sé cómo será. No me acuerdo mucho de lo que tengo fuera y me he tirado aquí más horas con Pilar que con la persona que tengo fuera», asegura el sevillano.

Así, Luitingo ha pedido al súper poder hablar con su pareja para poder seguir con su concurso. «Si hay alguna posibilidad de poder quedarme yo tranquilo conmigo mismo y de explicar las cosas», prosigue diciéndole el cantante al súper.

Será este domingo en el debate que conducirá Ion Aramendi cuando podamos ver todo el vídeo de la conversación de Luitingo con el súper. Por el momento, en el avance emitido se ve como el cantante confiesa que ha tomado una drástica decisión: «Dejo la relación».

Ahora queda esperar a ver si ‘GH VIP’ accede a que Luitingo pueda hablar con su novia y si esta quiere escuchar a su pareja después de ver cómo quiere dejarla en directo para poder seguir relacionándose con Pilar Llori dentro de la casa de Guadalix.