La condición inflexible que Rodolfo Sancho impone para regresar ahora a la televisión

La vida de Rodolfo Sancho ha cambiado por completo desde que hace ya dos meses conociera que su hijo Daniel Sancho presuntamente habría asesinado a Edwin Arrieta en Tailandia. Desde entonces, todos los focos están en la familia del acusado, su pareja Xenia Tostado o su ex y madre de Daniel, Silvia Bronchalo. Mientras que Rodolfo intenta esquivar de todas formas las preguntas de la prensa, pero su vuelta al trabajo podría ponérselo algo más complicado.

El actor se colará en nuestras casas con la serie ‘El Zorro’, que se estrenará el próximo mes de enero en Amazon Prime Vídeo, y que también se podrá ver en TVE, coincidiendo con el juicio en el que se determinará si se condena a muerte a Daniel Sancho. Eso sí, cabe resaltar que es una serie que se grabó antes de que el joven fuera acusado de asesinato en Tailandia y que toda su familia tuviera que volcarse en su defensa.

Aun así, la promoción de la serie sí se prevé que se realice en las próximas semanas o los próximos meses. Hay que decir que es habitual que los protagonistas de las ficciones que estrenan las plataformas acudan a eventos o incluso concedan entrevistas a la prensa con el objetivo de promocionar la nueva ficción.

La condición de Rodolfo Sancho ante su nuevo proyecto en TV

No obstante, parece que no esto no sucederá con Rodolfo Sancho. El actor ya ha informado a los responsables de la promoción de la serie que su deseo es no atender a la prensa para evitar que le pregunten sobre el caso de su hijo. De esta manera, no concederá entrevistas para visibilizar la serie que protagoniza, cuyo estreno coincidirá con el juicio de su hijo.

Además, según informa La Razón, Rodolfo Sancho sabe que su presencia eclipsará el trabajo de sus compañeros de rodaje, por lo que prefiere dar un paso al lado y que sean el elenco de actores y actrices quienes se enfrenten a la promoción de la serie. Mientras, él estará volcado en trabajar en la defensa de su hijo y así evitar que se le condene a muerte como lleva haciendo dos meses.