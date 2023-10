La aterradora película que acaba de llegar a Netflix y es del creador de ‘Verónica’ y ‘REC’

Con permiso de ‘REC’, una de las películas de terror españolas más importantes de los últimos años es ‘Verónica’. La película de Paco Plaza, estrenada en 2017, partía de una base de hechos reales, y eso es precisamente lo que la hizo tan aterradora. Estamos hablando del ‘poltergeist de Vallecas‘, y que se trata del único expediente policial en España que recoge sucesos paranormales. Pese a que luego el caso fuera desacreditado, Paco Plaza tejía una historia que equilibraba entre el terror moderno y el cine independiente español. Siempre apoyado en una gran dirección de actores, con Sandra Escacena al frente, dando una interpretación brutal de la joven Verónica. Y nos presentó al personaje tan inquietante de ‘Hermana Muerte’.

La película está escrita por Jorge Guerricaechevarria (‘Hasta el cielo’), y el propio Paco Plaza, está protagonizada por Aria Bedmar (‘El Silencio‘), Maru Valdivielso (‘Verónica’), Luisa Merelas (‘Quien a hierro mata’), Almudena Amor (‘La abuela’) y Chelo Vivares (’30 monedas’).

Debutan Sara Roch, Olimpia Roch, Adriana Camarena, Martina Delgado y Claudia Fernandez Arroyo, con la colaboración especial de Consuelo Trujillo (‘Verónica’) y Sandra Escacena (‘Verónica’). La cinta está producida por El Estudio, una productora formada por Enrique López Lavigne, Diego Suarez Chialvo y Pablo Cruz.

Netflix eligió este viernes 27 de octubre como día para estrenar ‘Hermana Muerte’, solo unos días antes de Halloween, y sin duda es una de sus apuestas de la temporada. Con el traspiés que supuso ‘El club de los lectores criminales‘, que pasó sin pena ni gloria por la plataforma, desde Netflix quieren redimirse con esta nueva cinta de terror español. Paco Plaza siempre es un valor seguro, y ‘Hermana Muerte’ es el mejor ejemplo de ello.

¿De qué va ‘Hermana Muerte’?

En la España de la posguerra, Narcisa, una joven novicia con poderes sobrenaturales, llega a un antiguo convento, ahora colegio para niñas, para incorporarse como maestra. Conforme pasan los días, los extraños acontecimientos y las situaciones cada vez más inquietantes que la atormentan, terminarán por conducirla a desentrañar la terrible madeja de secretos que rodean al convento y acechan a sus habitantes.

Conexión con ‘Verónica’

Pocos pensamos, tras ver ‘Verónica’, que en vez de tener una segunda entrega en forma de secuela, nos llegaría en forma de spin-off/precuela. Porque realmente no tiene más conexión con ‘Verónica’ que la que nos ofrece en esos momentos finales, que tampoco queremos desvelar en este artículo.

Las comparaciones son odiosas y es verdad que ‘Hermana Muerte’ sale perdiendo en comparación con su predecesora. Paco Plaza sigue dando una masterclass de dirección, pero es verdad que le falta fuerza, le falta el pulso que hemos visto en otras obras del realizador. La historia se centra más bien en construir una tensión in crescendo, dejando de lado los jumpscares al uso, tratando de no sobreutilizarlos. Y al final, salvo cuatro o cinco, no hay muchos más a lo largo del metraje.

Una monja entre niñas. / NETFLIX

El terror es diferente al de ‘Verónica’. ‘Hermana Muerte’ genera tensión por lo que no enseña, por lo que insinúa, y por el apoyo de un colegio de monjas claustrofóbico y terrorífico, con largos pasillos y oscuras esquinas. Hay elementos desaprovechados, como el juego del ahorcado, que podría haber dado mucho más de sí, o las propias alumnas del convento, que quedan muy desdibujadas.

‘La Monja’ versión España

La parte positiva de esta película es que puede ser la base para un universo ‘Verónica’. Es decir, con un estilo similar a ‘La Monja‘, el personaje interpretado por Aria Bedmar podría convertirse en una monja con poderes visionarios que fuera enfrentándose al Mal en todas sus vertientes. Si ya ayuda a la joven adolescente de Vallecas, ¿por qué no podría haber ayudado a otras como ella a lo largo de su vida?

Por ahora no sabemos nada de próximas entregas, pero podría ser un universo a explorar, y que sería muy bien recibido. El cine de terror siempre funciona, y en España sabemos hacerlo muy bien. Ahí están los ejemplos de ‘El orfanato’, ‘Los Otros’ o ‘Malasaña 32’. Incluso la saga ya mencionada de ‘REC’, que dio una vuelta al género de zombies.

Aria Bedmar pasándolo muy mal. / NETFLIX

Aria Bedmar se destapa como una gran actriz y se entrega en cuerpo y alma a su personaje. Aunque al comienzo de la película no parece tener muy claro lo que quiere conseguir con su Hermana Narcisa, poco a poco va haciéndose a ella y se convierte en una scream queen de pura cepa.

Pero si hay algo que hace diferente a ‘Hermana Muerte’, es esa crítica social que esconde, y ese tramo final que es valiente y arriesgado a partes iguales. Es verdad que sobreexplica demasiado en algunas partes, y en otras peca de ser demasiado cauta. Pero todo lo compensa ese desenlace que gustará… y será odiado a partes iguales.