José Antonio Avilés cruza la raya en su fuerte enganchón con Laura Bozzo en ‘GH VIP’

José Antonio Avilés y Laura Bozzo no consiguen limar asperezas dentro de ‘GH VIP‘. Desde el primer momento ambos han mostrado la animadversión que desprenden. De hecho, los enfrentamientos entre ambos han sido una constante durante estas semanas. Sin embargo, todo ha explotado por los aires durante los últimos días. Los dos concursantes han vuelto a la carga.

Todo ha comenzado con las advertencias de Laura Bozzo tras su última salvación: «Los miedos se me quitaron, las inseguridades se me quitaron… Vamos a voltear esta puta casa de cabeza. Ahora sí me van a conocer. Va a ser histórico este reality. Acá van a saber quien soy yo. No tienen ni idea de quien soy yo».

Lejos de quedarse callada, Laura le ha dedicado unas tensas palabras a Avilés: «En cuanto a esa ardilla por no llamarlo rata de Avilés, no tiene ni idea de con quién se ha metido. Van a quedar trozos. Se va a arrepentir hasta el último día de su vida porque de mi cuenta corre que le voy a hacer la vida imposible».

Dicho y hecho puesto que el primer encontronazo entre ambos no ha tardado en salir a la luz. En concreto, Avilés ha comenzado asegurando que su «tipo perfecto» estaba fuera esperándole. Algo que Laura ha aprovechado para ponerlo en duda. «La psicología inversa conmigo no porque yo estoy muy seguro de lo que tengo fuera», le ha advertido el tertuliano ante lo que Laura ha confesado: «Estoy totalmente segura de lo que tengo fuera que son mis hijas».

Las amenazas han sido una constante, tanto es así que Avilés ha terminado explotando: «No vayas amenazando con aguantarte porque a lo mejor la que no tiene narices de aguantarme a mí eres tú, cuidado». «A mí me salvó la gente, yo no pago por quedarme. Tú no me conoces», le ha rebatido ella. Como respuesta, el concursante ha tensionado aún más si cabe el conflicto: «A mí no vuelvas a amenazarme con las gafas puestas, folclórica trasnochada».

Avilés ataca donde más le duele a Laura Bozzo

De hecho, Avilés ha sacado a relucir el pasado más oscuro de Laura Bozzo: «Tú has jugado con gente de fuera y me gustaría que dijeses todo. Dilo, explícalo. Explica ciertas cosas de tu país porque si no, te lo voy a explicar yo, explica por qué estuviste arrestada y detenida. Explica a lo que juegas con el gobierno de tu país, a lo que has jugado durante muchos años». «Jamás estafé a nadie, jamás destruí la vida de nadie. Tú ratita de alcantarilla jamás me vas a asustar», le ha advertido ella.

«Cuidado con la persona que está fuera. Por un centavo estás dispuesta a vender a tu madre, que yo te conozco», ha vuelto a insistir Avilés. Tras ello, el colaborador ha acudido a desahogarse al Súper, lo que ella le ha recriminado: «Yo no voy a ir a hacer un show al Súper como él». Por su parte, José Antonio ha calificado el comportamiento de Laura de «bajuno, asqueroso y deleznable». De igual manera, el concursante ha asegurado que va a jugar a desestabilizarla, quien ha asegurado que incluso se inventará cosas para confundir a su archienemiga dentro de ‘GH VIP’.