VÍDEO: Descomunal altercado en ‘GH VIP’ entre Avilés y Laura Bozzo tras la gala 7

Los ánimos están muy caldeados en ‘GH VIP 8‘ tras la séptima gala de ayer jueves en la que Jessica Bueno y José Antonio Avilés se gastaron 75.100 y 12.000 euros respectivamente del premio final reservado para el ganador de la edición. Una lo hizo para poder escuchar un escueto audio de sus hijos y el otro para salvarse de la temida nominación semanal.

Pues bien, la crispación desde entonces es máxima con Avilés en el centro de la diana. De hecho, en cuanto decidió pagar esos 12 mil euros por salir de la terna de nominados, Laura Bozzo fue quien le confrontó con más dureza llamándole «cobarde» y achacándole una «falta de huevos» por huir de estar expuesto ante la audiencia.

Sin embargo, la tensión ha escalado posiciones este viernes por la mañana, produciéndose un fortísimo enfrentamiento entre Laura Bozzo y José Antonio Avilés que, aunque no se ha retransmitido realmente en el 24 horas de ‘GH VIP’, se ha podido escuchar perfectamente de fondo. Los gritos han sido descomunales. Al parecer, que la peruana le haya llamado «estafador» al cordobés ha sido del detonante.

«Que cuentes lo que has hecho con los gobiernos de tu país», se escucha increpar a Avilés mientras la cámara enfoca el vestidor con Carmen Alcayde y Marta Castro. «No te acuerdas pero tú has dicho que soy un estafador, porque tienes la memoria selectiva. ¿Pero sabes qué pasa? Que todos jugamos. Explica por qué no eres millonaria con todo lo que has ganado, que yo si lo sé y, si quieres, lo explico. Cuidado, cuidado, cuidado, te lo estoy advirtiendo. No tienes vergüenza ninguna ni la conoces», se ha oído a continuación a un Avilés en un tono amenazador e insinuando cosas graves y externas al reality.

Más tarde, el 24 horas de ‘GH VIP‘ sí ha pinchado la señal del salón donde estaba teniendo lugar todo y ahí se ha visto cómo José Antonio Avilés ha atacado a Laura Bozzo involucrando vilmente a sus hijas. «Con la manta esa de madre orgullosa que vas y me gustaría que tus hijas digan cómo se sienten cuando te ven como te ven. Con el comportamiento que tienes no se sentirán muy orgullosas de ti, precisamente cuando actúas como actúas, intentando hacer daño con una mantita puesta. Si no te importa, conmigo que corra el aire», ha sentenciado el colaborador de ‘Así es la vida’.

#GHVIP27O



LA GRAN BRONCA

Parte II



Avilés se mete con la madre y las hijas de Laura ante la pasividad más absoluta del resto de habitantes de La Casa.



Está claro que Avilés quiere cargarse a los fuertes. pic.twitter.com/sawwDvTvjg — Locura (@Locura__) October 27, 2023

Avilés se delata y confiesa su juego sucio para desestabilizar a Laura Bozzo en ‘GH VIP’

Posteriormente, el propio José Antonio Avilés ha confesado a Jessica y a Gustavo que todo obedece a una estrategia por su parte para desestabilizar a Laura y que pierda los papeles. «Esto se trata de jugar, la voy a desestabilizar y la voy a engañar diciéndole que por qué no se preocupa de lo que se publica de ella fuera«. Un juego sucio que ‘GH VIP’ debería penalizar en la próxima gala. Atento al siguiente vídeo.