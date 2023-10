‘GH VIP 8’: Marta, Noemi, Carmen y Javi, nominados de la gala 7 en directo

Jessica, sobre la expulsión de Luitingo: "Es tan injusto..."

«Es tan injusto… yo no entiendo cómo puede la gente preferir discusiones, el juego y chorradas que hacen ellos. Luis es una buena persona y lo único que ha hecho es hacernos reír, dando alegrías, dispuesto a hacer todo siempre… Es tan injusto», ha expresado Jessica mientras lloraba frente al ‘Súper’. «¿Qué ha podido pasar? Es que no lo entiendo… Le echaré mucho de menos. Al final él me hacía que esto fuera mucho más normal, su apoyo y su cariño, el reírme… Hacía un montón de tiempo que no me reía», finalizó.