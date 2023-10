Joaquín Prat frena en seco lo que dice Edmundo Arrocet en Telecinco: «Si tienes educación…»

La entrevista que concedió la semana pasada Edmundo Arrocet en la que carga duramente contra Terelu Campos y Carmen Borrego sigue dando mucho que hablar. Son muchos los que han cuestionado las palabras del humorista. Entre ellos Alessandro Lequio o Joaquín Prat, que este miércoles se han enfrentado a él después de sus últimas declaraciones exclusivas a ‘Vamos a ver‘.

Así, tras el revuelo generado por todo lo que ha dicho en la entrevista, Edmundo Arrocet ha contestado en una conversación exclusiva con Pepe del Real. Una entrevista de 45 minutos en la que el cómico no se contiene al criticar tanto a Lequio como al propio Joaquín Prat por lo que han dicho de él.

Más allá del tema de si María Teresa Campos quiso casarse con él o no, muchas de las cosas que ha contado Edmundo Arrocet han sido desmontadas tanto por las Campos como por muchos compañeros y amigos de María Teresa. Pero el humorista ha ido mucho más allá al criticar la forma en la que Joaquín Prat le ha criticado a él y a su hija siendo presentador.

«Mi hija ha dicho lo que tenía que decir, pero que no diga que es agria, tiene que ser neutro», espetaba Edmundo Arrocet en dicha conversación cuestionando así a Joaquín Prat como profesional. Algo que el presentador no ha tolerado y ha contestado de forma rotunda.

La dura réplica de Joaquín Prat a Bigote: «Es cuestión de objetividad»

Así, Joaquín Prat no dudaba en ponerle en su sitio. «No es una cuestión de neutralidad, es una cuestión de objetividad. Yo creo que hace tiempo que la televisión cambió en nuestro país y que los presentadores también tenemos derecho a expresar nuestra opinión sobre una cosa y otra». empezaba diciendo el presentador. «A mí me pareció, ya lo he dicho, de una enorme inoportunidad volver a España para hacer una exclusiva para hablar de estas cuestiones cuando no ha pasado ni un mes del fallecimiento de María Teresa», proseguía diciendo Prat.

«Si uno tiene un poquito de educación, vuelve para dar el pésame o se queda en su casa. Pero si te quedas en tu casa y no vuelves para dar el pésame a la familia, luego no vayas a hablar a una revista», sentenciaba Joaquín Prat sobre los movimientos de Edmundo Arrocet tras la muerte de María Teresa Campos.

Además, Joaquín Prat no dudaba en contestar al cómico sobre lo que dijo de su hija Gabriela. «Lo que me pareció es que la hija de Bigote estaba un poquito avinagradita con nuestras preguntas. No sé si es que pensaba que por tener aquí a Carmen le vamos a hacer una ola, pero Gabriela estaba muy a la defensiva. Luego si quiere entramos a hablar sobre el tipo de relación que ha tenido él con Gabriela en los últimos años», terminaba diciendo Joaquín.