Alessandro Lequio eleva el tono y embiste a Edmundo Arrocet tras su entrevista: «Desgraciado»

‘Vamos a ver’ se ha hecho eco de la última entrevista que ha dado Edmundo Arrocet a la revista Diez Minutos hablando de María Teresa Campos. El hecho de que haga solo un mes desde que muriera la comunicadora y que su expareja ya haya concedido una entrevista es algo que ha indignado a Joaquín Prat y Alessandro Lequio, quien ha atacado como nunca al humorista.

En la mencionada entrevista, Edmundo Arrocet vuelve a desmentir que María Teresa Campos le mantuviera cuando vivían juntos: «Siempre que íbamos de viaje lo pagaba yo todo». Pero no solo eso, vuelve a sacar a la palestra su ruptura para dañar la imagen de la comunicadora: «Desarrolló una desconfianza que no se correspondía con la realidad. Eran temas de celos. La desconfianza fue ajando la relación».

Tras hacerse eco de la entrevista en ‘Vamos a ver’, los colaboradores del programa de Joaquín Prat han opinado sobre las declaraciones de Edmundo Arrocet. Alessandro Lequio ha estallado contra el humorista: «Este tipo para mi punto de vista es un desgraciado. Este tipejo no sabe lo que es el respeto. No puedes presumir de respeto a una persona cuando estás ensuciando de esta manera su legado. Me parece tremendo».

Aun así, ha recordado que durante la relación, Edmundo y María Teresa tenían una relación excelente. «[Edmundo] hizo varios reportajes para la revista ‘¡Hola!’ y uno de ellos se lo hizo mi mujer, María Palacios. Mi mujer me describió una situación idílica, se querían muchísimo».

Precisamente por ese sentimiento que les unió en su día, Isabel Rábago también ha criticado las declaraciones de Edmundo Arrocet. Por eso y porque María Teresa no tiene la posibilidad de contestarle: «Hay que ser muy cobarde. Haber dado esta entrevista cuando ella estaba en vida o cuando ella estaba bien, porque ahora la otra parte no puede contestar».