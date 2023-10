Joaquín Prat da en el clavo sobre Edmundo Arrocet tras su exclusiva contra Las Campos

Joaquín Prat ha reaccionado en directo en ‘Vamos a ver’ a la última entrevista que ha concedido Edmundo Arrocet hablando de María Teresa Campos a la revista Diez Minutos. Un mes después de la muerte de la comunicadora, el humorista ya está sacando dinero a costa de hablar mal de la que fuera su pareja, algo que ha hecho explotar al presentador de Telecinco.

Edmundo Arrocet ha vuelto a conceder una exclusiva hablando de María Teresa Campos y revelando asuntos de su intimidad como que ella tenía intención de casarse con él. «Teresa me dice: «Estaba pensando, somos mayores y si yo me muero, se pierde la pensión. ¿Y si nos casamos?«. Yo le dije: «Que se pierda Teresita, yo no tengo necesidad de dinero. Si están diciendo ahora que sin estar casado soy un chuleta, imagínate doble chuleta», ha contado el humorista.

Además, ha vuelto a negar que fuera él quien viviera de María Teresa Campos como en más de una ocasión se ha manifestado: «Siempre que íbamos de viaje lo pagaba yo todo». Es más, ha hablado de que era él quien cuidaba de ella y que sis hijas prácticamente no iban a verla: «En seis años Terelu fue a su casa unas 10 veces y Carmen ni eso. […] No solo fui un cuidador nocturno, solucionaba todos los problemas de la casa».

Estas declaraciones de Edmundo Arrocet no han gustado nada a Joaquín Prat que ha arremetido contra el cómico: «Comenta Bigote todas las críticas que recibió cuando empezó con Teresa Campos. Y con esta exclusiva viene a confirmarlas. Ha pasado algo más de un mes desde que falleció Teresa y ya está rentabilizando su fallecimiento«.

El presentador también ha destacado un fragmento en la entrevista en el que Edmundo Arrocet vuelve a hablar de la ruptura con María Teresa Campos poniendo el foco sobre ella. «Dice que la relación se rompe por la desconfianza de Teresa respecto a él. Pensaba Teresa que él le era infiel», ha comentado Joaquín Prat, para terminar explotando: «¡Qué necesidad tiene de hacer esto!«.

Alessandro Lequio: «Este tipo para mi punto de vista es un desgraciado. No sabe lo que es el respeto»

Quien también ha arremetido contra Edmundo Arrocet es Isabel Rábago, quien ha criticado que conceda esta entrevista cuando María Teresa Campos no puede contestarle: «Hay que ser muy cobarde. Haber dado esta entrevista cuando ella estaba en vida o cuando ella estaba bien, porque ahora la otra parte no puede contestar».

Algo más contundente se ha pronunciado Alessandro Lequio: «Este tipo para mi punto de vista es un desgraciado. Este tipejo no sabe lo que es el respeto. No puedes presumir de respeto a una persona cuando estás ensuciando de esta manera su legado. Me parece tremendo».