Jesús Calleja hace este vaticinio ante el futuro incierto de Jorge Javier en Mediaset

Jesús Calleja se ha sumado a otros rostros televisivos como Samanta Villar o Risto Mejide y se ha pronunciado sobre la fulminante cancelación que ha sufrido Jorge Javier Vázquez con la retirada de ‘Cuentos Chinos’ después de tan solo diez emisiones.

Los resultados de este nuevo proyecto de La Fábrica de La Tele tras el fin de ‘Sálvame’ no han cumplido con las expectativas de Mediaset. El canal está sumido en una crisis de audiencia muy grave y este desdibujado programa languidecía día a día.

En su penúltima y última entrega firmó mínimo histórico con un 5,8% y un 6%. Cifras absolutamente insostenibles que, lejos de eclipsar a ‘El Hormiguero’ como se pretendía, le han dado más alas si cabe y han socavado una franja ya de por sí maldita para Telecinco.

No obstante, a pesar de que las cifras justificaban la cancelación, se trata de un nuevo mazazo profesional para Jorge Javier Vázquez. El segundo en menos de cuatro meses. Además, el horizonte laboral del comunicador es muy incierto. Eso sí, compañeros del grupo audiovisual como Jesús Calleja le han insuflado esperanzas con sus mensajes.

En su caso, el presentador de ‘Planeta Calleja’ ha dejado escrito un mensaje a Jorge en respuesta a la publicación que el catalán colgó en redes a los pocos minutos de conocerse el cierre de ‘Cuentos Chinos’. Un texto que decía así:

«Llegué al vecindario dispuesto a quedarme por mucho tiempo, pero ¡los alquileres están por las nubes! No ha podido ser. Desde aquí mis más sinceras felicitaciones a Pablo Motos, Carlos Sobera, Wyoming y, por supuesto, a todo el elenco de Cuatro Estrellas porque permanecen en la franja gracias a lo que todos buscamos al empezar un programa: el éxito. Toca hacer las maletas y seguir confiando en la vida. Siempre. Gracias y perdón por no haber sabido encontrar la llave de vuestra complicidad. Esa es la pena que me queda».

Pues bien, ante esas amargas palabras, Jesús Calleja le mostró todo su apoyo a Jorge Javier con un halagüeño augurio en estos momentos complicados de tanta incertidumbre: «Amigo, la vida siempre depara sorpresas, y siempre está por llegar la mejor». «Se te quiere mucho amigo», concluye el aventurero.