Isa Balado, la reportera de Cuatro que sufrió una agresión sexual rompe su silencio

Isa Balado, la reportera de ‘En boca de todos’ que sufrió una agresión sexual mientras hacía una conexión en directo, ha reaparecido en sus redes sociales tras casi un mes ausente. Y lo ha hecho para agradecer todo el apoyo recibido tras el desagradable momento que la tocó vivir.

Fue el pasado 12 de septiembre cuando Isa Balado se convirtió, sin quererlo, en protagonista de todos los informativos después de que un individuo le tocara el trasero sin consentimiento durante una conexión en directo con Nacho Abad en el programa de Cuatro ‘En boca de todos’. La periodista ha compartido en su cuenta de Instagram dos dibujos de ella ejerciendo su profesión. En uno de ellos se puede leer el lema feminista ‘y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía’.

Junto a la publicación, la reportera escribe el siguiente texto: «Se me ha hecho más difícil de lo que creía volver hasta aquí y todavía se me pone un nudito en la garganta… pero me parecía injusto seguir adelante pasando por alto tantos mensajes bonitos».

«No sé cómo estar a la altura de la avalancha de cariño y apoyo que me ha llegado. Me habéis dejado sin palabras y con la lagrimita siempre en cola de reproducción», prosigue Isa Balado, reconociendo lo mucho que le ha emocionado todos esos mensajes de cariño. Y concluye asegurando que «es muy fuerte todo. En fin, que gracias infinitas».

Así fue la agresión sexual a Isa Balado durante un directo

La agresión sexual a la joven reportera se producía mientras ésta informaba sobre el robo en una tienda de Madrid. La periodista estaba relatando los hechos a pie de calle cuando un individuo se acercó por detrás y, después de tocarle el culo sin consentimiento, le preguntó: «¿De qué canal sois?».

Ella, visiblemente incómoda por la situación, le indicaba que estaban en directo, y trataba de continuar su conexión. Sin embargo, Nacho Abad le interrumpía para hacer una pregunta a su compañera: «¿Te acaba de tocar el culo?». Isa Balado lo confirmaba, lo que hizo que el presentador estallara: «¿Me pones a ese señor delante, por favor? Ponme a este tío tonto».

«¿De verdad me tienes que tocar el culo? Estoy trabajando», le recordaba la reportera. Por si esto fuera poco, antes de marcharse, el hombre le acarició el cabello, una nueva agresión a la joven en directo. Esta actitud sacaba de sus casillas a Nacho Abad, quien exclamó: «¡Este tío es tonto!». Y, a continuación, se dirigió a su compañera: «Siento muchísimo lo que te acaba de pasar. Estás haciendo tu trabajo tan bien como siempre y llega un imbécil y te toca el culo sin ningún derecho. Me indigna».

Tras esto, el presentador informó a la audiencia que llamaría a la policía para denunciar al agresor: «Les hemos llamado porque tienen que actuar. Esperamos poder tener las imágenes de la detención de este impresentable».