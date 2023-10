‘GH VIP 8’ se cava su tumba expulsando a Albert tras una votación muy polémica

La casa de ‘GH VIP‘ está que arde y prueba de ello se ha podido ver durante la nueva gala del reality. Durante esta entrega, Marta Flich se ha encargado de anunciar una doble expulsión que se ha saldado con el concurso de Albert y Susana a decisión de la audiencia. Cabe recordar que el pasado jueves se llevaron a cabo las nominaciones que sacaron a la palestra a seis concursantes: Susana, Zeus, Jessica, Albert, Javi y Gustavo.

Todo ello después de que el pasado martes Lara Álvarez anunciase el cambio en las nominaciones. Cabe recordar que hace ahora una semana se inició un televoto para descubrir la identidad del cuarto expulsado en lo que llevamos de edición. Sin embargo, el reality ha acelerado el proceso de expulsión, que ha acabado siendo doble. Por tanto, dos concursantes han abandonado el reality durante la sexta gala emitida.

De vuelta a la gala semanal, nada más comenzar la entrega, Marta Flich ha comenzado cebando el estado de las votaciones. En primer lugar, el reality ha llevado a cabo la primera expulsión de la noche que se ha saldado con Susana Bianca como nueva nominada. Sin embargo, la joven ha podido retornar a la casa tras la decisión de Zeus Montiel de gastar 25.000€ del bote final.

Tras ello y aunque los dos salvados pensaban que se libraban de la expulsión, la presentadora ha anunciado: «La felicidad de Gustavo y Albert va a ser efímera. No tienen ni idea de que uno de los dos está pisando la casa por última vez. Vivirán una expulsión que no esperan en la casa y delante de todos».

Pasada la medianoche, la presentadora ha vuelto a conectar con la casa para dar a conocer el nombre del nuevo concursante expulsado de ‘GH VIP’. «La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa… Albert«, fueron las palabras empleadas por la comunicadora.

Una expulsión ajustadísima hasta el último momento que, además, se ha visto envuelta en la polémica y entre acusaciones de «tongo» por el colapso del sistema de votación y las irregularidades que ha provocado. Por si fuese poco, esta expulsión es definitiva puesto que la posibilidad de volver a la casa ha quedado agotada tras la decisión de Zeus Montiel de traer de vuelta a Susana Bianca al usar la vida extra.

¡La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Albert! #GHVIPGala6 pic.twitter.com/cv7w0AsOtS — Gran Hermano (@ghoficial) October 19, 2023

Primeras palabras de Albert tras ser expulsado de ‘GH VIP’

Las reacciones no se han hecho esperar. El recién expulsado ha compartido: «Triste, claro, porque quería vivir esto. Ya está, lo importante es que ya se sabe. Me alegro por Gustavo que se haya quedado. Es buen chaval. (El público) no me habrá entendido a lo mejor con el tema de Michael o no lo sé. Da penita, da penita».

También Michael se ha querido pronunciar afeándole a Carmen las palabras que ha pronunciado en defensa de Albert: «Quería decirte antes una cosa. El discurso que ha hecho Carmen para salvar a Albert ha hecho entender…». No obstante, el italiano no ha dudado en darle un abrazo antes de la salida definitiva de Albert.