Laura Bozzo se rebela contra Lara Álvarez y ‘GH VIP’ tras esta amonestación: «Me voy»

La casa de ‘GH VIP‘ ha saltado por los aires durante las últimas horas debido a la monumental discusión entre Laura Bozzo y Michael Terlizzi. Todo ha comenzado a raíz de la relación que Albert Infante y el italiano mantienen. Aunque en un primer momento ambos especificaron que se trataba de una amistad, los últimos episodios vividos en la casa, ha hecho que todo saltase por los aires después de que Albert, visiblemente enamorado, sufriese ante la negativa de Michael al que critica de haber jugado con sus sentimientos.

De hecho, la entrada de Naomi como posible concursante ha empeorado la situación puesto que al ver un momento de complicidad entre ambos, Albert ha acabado hundiéndose. En concreto, una confesión de Michael a Albert sobre Naomi habría dinamitado todo. Al enterarse, Laura Bozzo ha explotado diciendo: «Lo mato, te juro que salgo de acá y le rompo la cara. Esto es como si se lo hubieran hecho a mi hija». La peruana no se ha quedado ahí. Cuando el italiano ha intentado entrar en la habitación, Laura no ha tenido reparo en increparle: «Sal de acá, que se vaya porque lo mato. Salgan de acá porque voy a romper la puta casa».

La tensión entre ambos ha ido a más puesto que Laura Bozzo ha proseguido gritando fuera de sí: «Si tú te pones mal, yo voy a romperlo todo. Estoy furiosa, estoy harta de esta mierda. Yo te juro que agarro un cuchillo y te juro que lo persigo por toda la casa. Lo voy a agarrar a ese infeliz y lo voy a destruir». Acto seguido, justo cuando se encontraba cara a cara con el italiano, Laura Bozzo se ha dirigido diciendo: «No quiero que se me cruce siquiera. No me enfrenten a este señor que es que lo mato. Para mí esta muerto porque representa todo lo que detesto en este mundo. Es repugnante».

Lara Álvarez le para los pies a Laura Bozzo en directo

Ante estos ataques, la reprimenda por parte de la organización de ‘GH VIP’ no ha tardado en llegar. En directo, Lara Álvarez se ha dirigido a los concursantes para condenar esta actitud, especialmente la de Laura Bozzo. «Viviste momentos de mucha tensión, sé que estabas muy enfada con Michael y que te dirigiste a él con expresiones que son absolutamente inaceptables dentro de ‘GH VIP’. Sabemos que eres muy temperamental, pero hay expresiones que no se pueden tolerar ni en ti ni en ninguno. Este es un mensaje para todos. Ya sabéis que os están viendo muchas personas y que sois ejemplo para muchas de ellas así que por favor, el respeto es la clave de la convivencia. Se puede discutir, pero nunca se deben usar esos términos así que por favor que no se repita más», fueron las palabras de la presentadora.

Las reacciones a la reprimenda de Lara Álvarez no han pasado inadvertidas dentro de la casa. Laura Bozzo no ha dudado en amenazar con abandonar el reality asegurando: «Ahora hablaré con el Súper. Si quieren que me vaya, a tomar por culo. A mí no me interesa. Yo me voy. ¿Tú te crees que necesito estar aquí? ¿Sabes quién soy yo? A mí no me reprende ni el presidente de Telemundo».