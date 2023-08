El varapalo de Naomi (‘La isla de las tentaciones’) tras su ruptura definitiva con Adrián

El amor se acaba para Naomi Asensi y Adrián Blanch. Los participantes de la última edición de ‘La isla de las tentaciones‘ han decidido poner fin a su relación después de salir fortalecidos y reconciliados del reality de Telecinco donde ambos se fueron desleales. Ha sido Asensi quien ha comunicado la noticia a todos sus seguidores que le han acompañado desde entonces.

Hace unas semanas, la joven concursante de ‘La isla de las tentaciones’ contaba a sus seguidores que no atravesaba un buen momento por el estrés que tenía por el trabajo. Sin embargo, ha sido ahora cuando ha desvelado que «en realidad, era por mi relación sentimental». Tras esto, ha desvelado en su canal de Mtmad que Adrián ya es historia en su vida.

«El principal motivo de esa ansiedad, de estar todo el día llorando, de esa tristeza, que he estado al borde de entrar en depresión, era por motivos que ya todos os imagináis», ha comenzado explicando en el vídeo. Sobre los motivos que les han llevado a tomar tal decisión, la joven no ha querido entrar en detalles al no sentirse preparada. «Al final, las cosas en pareja se viven en pareja. Es muy complicado», ha añadido Naomi Asensi.

Naomi Asensi, tras romper con Adrián: «Me he quitado un peso de encima»

Naomi ha explicado que siente que «se ha quitado un peso de encima» y que se encuentra en casa de su prima poniendo orden a su vida. Asimismo, ha decidido borrar todas las fotografías que tenía colgadas con Adrián en las redes sociales así como dejarle de seguir. Él, de momento, no ha tomado tal decisión.

Para acabar, ha señalado a aquellos que la critican por, supuestamente, estar fingiendo una ruptura para que se hable de ella: «Tengo 28 años, yo busco casarme, una pareja estable… ¿Tú crees que voy a estar fingiendo rupturas?». A partir de ahora, le toca vivir sola por primera vez: «Va a ser un reto y voy a centrarme en mí».