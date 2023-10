El señalamiento desde ‘Espejo Público’ contra ‘Socialité’ que acaba en demanda judicial

Joaquín Torres ha protagonizado varias polémicas en las últimas semanas a raíz de su colaboración en ‘Espejo Público’. Después de cargar duramente contra Cristina Tárrega, el arquitecto entraba en guerra con Tamara Falcó tras la crítica de la hija de Isabel Preysler a la reforma que le había hecho para su casa.

Todo empezó el pasado jueves cuando en ‘El Hormiguero’, Tamara Falcó reconocía que quizás se había equivocado al comprar el ático pues no lo veía para ella tras la reforma que le había hecho Joaquín Torres. Unas palabras a las que Joaquín Torres no dudó en contestar de forma muy rotunda a través de ‘Socialité’. «Es bastante pueril e infantil. Se descalifica ella misma, porque no ha sabido interpretar cómo era el plano. A mí no me ofende nada», aseguró el arquitecto. «Asumo que mi arquitectura no le gusta a mucha gente y que para gustarte este tipo de arquitectura hay que tener unos criterios estéticos, artísticos y arquitectónicos que esta niña no tiene«, añadía.

Unas palabras que abrieron una guerra entre Joaquín Torres y Tamara Falcó. Este jueves, el arquitecto volvía al plató de ‘Espejo Público’ y se pronunciaba alto y claro sobre esta polémica señalando al programa de María Patiño. «Hoy traigo el extintor a ver qué me vas a liar», le advertía Susanna Griso al darle la bienvenida. «Hoy me porto bien. Cada vez que hablo sube el pan. Lo de Cristina, lo de Tamara…», le decía el arquitecto a la presentadora.

Después, era Miquel Valls el que contextualizaba a la audiencia todo lo que había sucedido entre el colaborador y Tamara Falcó. «Tengo que decir lo que he dicho desde el principio. Tampoco ha habido una declaración de guerra contra mí, en todo caso con la promotora», destacaba entonces Joaquín Torres.

«Son ellos los que llegan a un acuerdo comercial con ella para que hable bien de la promoción y Tamara se ha cansado de promocionar su ático y parece poco inteligente la metedura de pata que tuvo en Pablo Motos», añadía el colaborador al respecto.

Después, Joaquín Torres dejaba claro que Tamara se equivocó al querer privacidad en una casa así. «Si tu quieres estar muy blindada, un lugar para vivir no es un bloque de apartamentos, pero ella, en cualquier caso, decide blindarse con una muralla vegetal que a mí no me parece mal, me da igual», aseveraba.

Joaquín Torres anuncia una demanda contra ‘Socialité’

Finalmente, Joaquín Torres aprovechaba para señalar a ‘Socialité’ y anunciar una demanda contra el programa. «Es pura manipulación, me llama ‘Socialité’ y no me dice que me está grabando, no me comentan nada», empezaba diciendo. «Es una conversación de más de tres cuarto de hora donde yo les digo que no insistan que eso lo dices tú: ‘y entonces no te molesta que comprar el piso por plano…. Hombre y yo hacía comentarios en plan que si vio el plano y no sabía que iba a ser así, pues es un poco infantil el comentario.. Entonces sacan esa parte: ‘Joaquín molesto con esto’, no», añadía.

«Yo he demandado a ‘Socialité’ por haberme grabado sin permiso y por haber dado una comunicación completamente contraria a la que yo daba», concluía el arquitecto.