Joaquín Torres sentencia a Tamara Falcó en dos calificativos tras lo que dijo de él en ‘El Hormiguero’

Tamara Falcó se ha comprado un lujoso ático en el barrio madrileño de Peñagrande, diseñado por el conocido como ‘arquitecto de los famosos’, Joaquín Torres. Sin embargo, pese a haber pagado más de un millón por la vivienda, la marquesa de Griñón no está demasiado contenta, como así reconoció ella misma en ‘El Hormiguero’ el pasado jueves.

La colaboradora del programa de Pablo Motos reconoció que quizá se había «equivocado» al adquirir este ático. Unas palabras que al artífice de la casa no le han hecho ninguna gracia, por lo que no ha tardado en cargar contra la hija de Isabel Preysler, a la que ha tildado de «infantil».

Ha sido este sábado 21 de octubre cuando Joaquín Torres ha explotado contra Tamara Falcó desde el programa ‘Socialité‘. El arquitecto califica a la empresaria como «bastante pueril e infantil«. Ya que, la marquesa aseguró en ‘El Hormiguero’ que, aunque la casa «es muy bonita sobre plano», para ella «no es la mejor de todas».

Joaquín Torres desenmascara a Tamara Falcó: «Me dio la enhorabuena»

«Se descalifica ella misma, porque no ha sabido interpretar cómo era el plano. A mí no me ofende nada», deja claro Joaquín Torres. Además, reconoce que «asumo que mi arquitectura no le gusta a mucha gente y que para gustarte este tipo de arquitectura hay que tener unos criterios estéticos, artísticos y arquitectónicos que esta niña no tiene. No le gusta la arquitectura moderna, no le gusta el arte moderno».

El ‘arquitecto de los famosos’ también asegura que estuvo en contacto con Tamara Falcó y que, esta, en ningún momento, le puso inconveniente alguno: «Es que fue todo lo contrario, me dio la enhorabuena». En el programa de Pablo Motos, la hija de Isabel Preysler también aseguró que «la casa es muy moderna porque es todo acristalado y está hecha para que se te vea desde todos los lados de la casa».

Joaquín Torres ha negado estas declaraciones: «Eso es una auténtica estupidez. Si está muy acristalada, será para que tú puedas ver de dentro afuera, no de fuera para dentro. Durante el día, se ve un paño negro. No se ve nada. Si quieres vivir de una manera aislada, no te vas a un bloque de viviendas y comprar el ático que está adosado a dos áticos más».

El motivo por el que Tamara Falcó habría criticado el diseño de su casa

El arquitecto también tacha de «osada» a Tamara Falcó por opinar sobre la vivienda sin vivir en ella. «Cuando se le entregó la casa, hizo una presentación con todos los medios y expresó que le gustaba», ha recordado Torres, así como que hizo un contrato publicitario con la promotora de la casa. A cambio, esta empresa le dejó el ático «en unas condiciones muy favorables».

Según Joaquín Torres, Falcó está haciendo este tipo de comentarios negativos porque su relación contractual con la promotora ya ha finalizado. «Si no le gusta que la venda… Seguro que le dan mucho dinero», ha concluido el arquitecto en sus declaraciones a ‘Socialité’.