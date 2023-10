Despachan en ‘Espejo Público’ a Cristina Tárrega con graves descalificativos: «Hija de…»

A veces un presentador no sabe donde meterse cuando uno de sus colaboradores suelta algún comentario controvertido. Y eso es lo que le ha sucedido este jueves a Susanna Griso en ‘Espejo Público’ después de que Joaquín Torres arremetiera contra Cristina Tárrega, colaboradora de ‘Vamos a ver’ y ‘TardeAR’ en Telecinco.

Todo se producía a raíz de un reportaje de investigación que había emitido ‘Espejo Público‘ sobre la santería. Así, Diego Revuelta volvía al plató del programa de Antena 3 para presentar el reportaje que había hecho sobre la santería y la gran cantidad de farsantes que hay en ese mundo.

Era entonces cuando Susanna Griso hablaba de la cantidad de gente que recurría a la santería pagando «millones de euros» para todo tipo de rituales como que les «limpien la casa de espíritus». Al escuchar a la presentadora de ‘Espejo Público’, Joaquín Torres explicaba que él conocía bastante gente con un «altísimo poder adquisitivo» que se había dejado grandes cantidades de dinero por «desesperación».

En pleno debate sobre el mundo de la santería, Joaquín Torres daba el paso y relataba que él había sido víctima de magia negra. «A mí me han hecho magia negra. Una persona muy conocida de la televisión, una loca», confesaba el arquitecto y colaborador de ‘Espejo Público’ antes de nombrar a Cristina Tárrega.

«No la voy a nombrar pero para qué. Loca, loquísima. Me comentó el santero que lo hizo que me protegiese porque me habían congelado en la nevera o no se qué», proseguía recordando Joaquín Torres. Un asunto que generaba mucho interés en Susanna Griso que se interesaba por saber más sobre ello.

Joaquín Torres, muy duro contra Cristina Tárrega: «Está tarada»

Finalmente, Joaquín Torres accedía a nombrar a esa persona que le había hecho magia negra. «Bueno, lo digo. Cristina Tárrega que está tarada«, soltaba sin ningún pudor el colaborador provocando que Susanna Griso se llevara las manos a la boca al escuchar el nombre de la presentadora.

«Cuando dejamos de ser amigos empezó por ahí y el santero que trataba con Cristina, que era muy asidua, pues me hizo no se qué, que me habían metido en el congelador, que yo tenía que encender una vela», explicaba Joaquín dejando descolocados a todos sus compañeros de ‘Espejo Público’.

«Pero, ¿tienes pruebas de eso? Porque es muy grave lo que estás diciendo», le preguntaba Susanna Griso. «Del santero que me lo contó. Me parece que hay que estar muy loco. Cuando uno entra en esa paranoia creo que no sabe donde está el final. Es mala como la quina«, respondía Joaquín volviendo a sentenciar a Cristina Tárrega.

Lejos de quedarse ahí, Joaquín Torres prosiguió arremetiendo contra Tárrega. «Eramos muy amigos, hasta dejamos de ser amigos porque es una hija de su madre, hasta el punto que me hace este tipo de cosas, vaya amiga», concluía el arquitecto, que tras ver las reacciones de sus compañeros aseveraba que «no tengo filtros».